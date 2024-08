A to doslova. Část nákladu knihy byla totiž vytištěna přímo v tomto domě a jedná se tak o světově první solární knihu. Na 336 stranách čtenáři najdou velmi objemné, inspirativní rozhovory s lidmi, kteří se snaží ve svých domovech žít udržitelnost opravdu až na dřeň. Každý úplně po svém a přeci mají něco společného. V knize je také kompletní příběh a technicko-stavební detaily Českého soběstačného domu, včetně všech pozitiv a negativ takové domácnosti.

Pavel Podruh zve na českokrumlovskou oslavu vydání knihy, která se koná 10. srpna od 18 hodin v kavárně Masná 130. O muziku se postará duo Glow, hudební projekt manželů Vlaďky a Adama Glowaczových z Českého Krumlova. Více ZDE.

„Připravit a postavit Český soběstačný dům mi zabralo skoro 10 let a byla to opravdu doslova výprava za možnostmi šetrnějšího života. Všechno, co jsem cestou zjistil, jsem nakonec sepsal do této knihy. Snažil jsem se to pojmout velice pragmaticky, možná mnohdy až sebekriticky a rozhodně jsem si dával pozor na jakékoliv lakování nazeleno. Věřím, že se mi povedlo vyhnout se nálepkování toho, co je dobré a co zlé, co je správné a špatné. Kniha ve finále nabízí poměrně širokou paletu praktických i filozofických možností šetrnějšího přístupu k životu, ze kterých si každý může něco vybrat pro své vlastní úvahy o udržitelnosti,“ říká Pavel Podruh, autor knihy i celého projektu Český soběstačný dům.

Výjimečné osobnosti a výjimečný dům

V první části se kniha noří hluboko do životů a denních rituálů pečlivě vybrané mozaiky osobností: trapistického mnicha bratra Josefa, rodiny Balšínkových, žijící v lodních kontejnerech, technologického gurua Jana Staňka, známého jako Electro Dad a manželů Měkotových – solárních punkerů ze slaměného domu. Druhá část knihy se zase do posledního šroubku věnuje právě Českému soběstačnému domu a jeho obyvatelům. Čtenář zde nalezne podrobně popsaný celý proces výstavby – bolesti i radosti. Od stavebního povolení až po technické kapitoly zaměřené mimo jiné na elektrickou energii, materiály, vodní a odpadové hospodářství či vytápění. V knize jsou navíc pro opravdové nadšence i QR kódy, které vedou až k jednotlivým projektovým a technickým dokumentacím tohoto jedinečného domu. V poslední části je velmi otevřený, bilancující rozhovor s rodinou Podruhových, tvůrci Českého soběstačného domu.

| Video: Youtube

„V rozhovorech i technických kapitolách jsou ukázány konkrétní principy a postupy, které se dají v různé míře aplikovat takřka v jakékoliv domácnosti. Je jedno zda člověk žije v paneláku, domě na vesnici nebo v centru Prahy. Myslím, že jsme do knihy ukryli mnoho užitečných impulzů,“ dodává Radek Váňa, spoluautor knihy a zakladatel nakladatelství ARCHIZOOM BOOKS, pod jehož hlavičkou kniha vyšla.

Kniha od nadšenců

Samotný Český soběstačný dům vznikal velmi originálním crowdfundingovým způsobem, bez využití státních či evropských dotací. S Pavlem Podruhem ho totiž vlastnoručně postavily stovky dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Zapojilo se i mnoho odborných partnerů. Dohromady vytvořili opravdu jedinečnou stavbu a nejinak tomu bylo i u knihy.

„Když jsem myšlenku knihy vypustil do světa, začala se mi zase vracet neuvěřitelná podpora a nezištné nabídky pomoci. Jako první mi třeba napsal Martin Mareš, creative director agentury MARK BBDO. Na jazykové korektury se nabídl Josef Bábík, úplně první dobrovolnický pomocník v Českém soběstačném domě a shodou okolností skvělý, profesionální korektor. Takto jsme knihu společně ještě s Radkem Váňou rok skládali dohromady. Jsem opravdu z celého srdce vděčný, že se to povedlo,“ popisuje vznik knihy Pavel Podruh.

První solární kniha na světě

Z celkových 2 862 kusů prvního vydání knihy je 300 vytištěno přímo v Českém soběstačném domě. Tato solární, limitovaná edice tedy vznikla skutečně jen a pouze díky elektřině ze solárních panelů domu. Kromě písmen a obrázků má tedy v sobě každá taková kniha uloženo přibližně 0,5 kWh slunce. Dohromady jejich tisk spotřeboval 150 kWh solární elektřiny a dle dostupných informací se skutečně jedná o světový unikát.

„S Pavlem se známe delší dobu a příběh domu roky se zájmem sleduji. Nabídli jsme mu kreativní kompetence, protože jeho výjimečný projekt si říkal o adekvátní řešení. Nápad solárního výtisku přišel v průběhu práce na konceptu knihy odrážejícího soběstačnost domu. Střízlivý přístup knihy skvěle doplňuje minimalistický design Lucie Štorkové. Solární tisk byl produkčně dost náročný, ale všichni jsme to dohromady zvládli. Věřím, že výsledek za to stojí,“ dodává Martin Mareš z MARK BBDO.

close info Zdroj: Marek Fencl zoom_in Český soběstačný dům stojí na samotě pár set metrů od lipenského skiareálu.

Kniha Český soběstačný dům: Výprava za možnostmi šetrnějšího života byla pod záštitou České komory architektů a za přítomnosti jejího předsedy Jana Kasla a všech aktérů pokřtěna 24.6.2024 v naprosto zaplněném pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP).