Český Krumlov /VIDEO/ – Čím se můžeme inspirovat od rwandských poslankyň, bhútánské policejní náčelnice, nebo budhistických mnišek si poslechli návštěvníci přednášky Ženou jinde při poutavém vyprávění Pavly Gomba, zkušené výkonné ředitelky organizace UNICEF v České republice.

Posluchačům dala nahlédnout do života dětí a žen v Sierra Leone, Rwandě a Bhútánu. „Při svých cestách po světě často přemýšlím, jaké by to bylo, narodit se v této zemi, této vesnici. A narodit se jako žena,“ říkala. „Nikdo si místo narození nevybral, nemá na tom žádnou zásluhu. V mnoha místech světa je rozdíl mezi tím, být mužem, nebo ženou, velmi významný.“ UNICEF začal v Československu a dalších evropských zemích působit po 2. světové válce. Humanitárních organizací je spousta, ale UNICEF je jedinečný tím, že dnes působí prakticky ve všech zemích světa a tím pádem jim rychle může poskytnout pomoc.