"V pondělí už musejí projíždět a mít v ruce písemné potvrzení o negativním testu," potvrdila Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendlerů ČR. Ve Philippsreutu odebírají vzorky i během víkendu od 10 do 18 hodin.

Desítky pendlerů se proto v sobotu před desátou hodinou ráno vypravily do Philippsreutu, aby splnily podmínky nařízení bavorské vlády. Zatím tedy bavorský premiér nevydal nařízení oficiálně, ale na webových stránkách českého ministerstva zahraničí je umístěna informace od Generálního konzulátu ČR v Mnichově, kde se píše: Od 24. ledna bude Česko zařazeno na seznam „vysoce rizikových zemí“ a v souladu s nařízením spolkové vlády ze 14. ledna 2021 začnou pro české občany platit nová pravidla vstupu do Bavorska.

Pro všechny platí povinnost přijíždět již s negativním testem ne starším 48 hodin od odběru, který je nutné mít k dispozici po dobu 10 dní, aby mohl být na výzvu předložen příslušným úřadům. V případě dopravy organizované přepravcem platí povinnost předložit test již před zahájením dopravy. Pendleři tedy nejsou v Bavorsku výjimkou a musí, jako všichni ostatní, přijíždět s testem ne starším než 48 hodin. Po dobu pobytu v Bavorsku se nemusí znovu testovat, nařízení se týká pouze příjezdu.

Testovat se musejí i pendleři, kteří už podstoupili očkování, stejně jako ti, kteří už covid-19 prodělali a mají o tom potvrzení od hygieniků. Žádné výjimky neexistují. "Nebudou ani pro lidi, kteří pracují v kritické infrastruktuře," potvrdil Karl Matschiner, mluvčí Okresního úřadu Freyung - Grafenau.

Na test jednou za 48 hodin musejí všichni pendleři, ale i ti, kteří si jedou jen vybrat peníze do banky, na úřady nebo k lékaři. "Jel jsem ráno v půl desáté, byl jsem asi sedmdesátý. Strávil jsem tam hodinu a půl," potvrzuje Honza z Prachatic. Podobný čas tam podle informací Prachatického deníku strávili další čtyři pendleři z Prachatic. Skoro dvě hodiny stál ve frontě také Jirka ze Strunkovic nad Blanicí. "Když už jsem se pak dostal k samotnému odběru, šlo to rychle," doplnil. V téhle chvíli pendleři čekají, zda budou německé laboratoře stíhat vyhodnocování testů. Občas se totiž stane, že výsledek testu přijde za více než dvacet čtyři hodin.

Jeden test týdně stačí tomu, kdo v Bavorsku zůstává od pondělí do pátku. Ti, kdo jezdí denně do Čech, musejí každých čtyřicet osm podstoupit test další. Proslýchá se, že hned od pondělí 25. ledna budou němečtí policisté namátkově kontrolovat negativní testy u českých pendlerů. Pokuta za nesplnění podmínek bavorské vlády může být kolem 250 eur. Podle informací Karla Matschinera musí být navíc potvrzení o testu v němčině, angličtině nebo francouštině. Potvrzení v češtině němečtí policisté neuznají.

Stačit by měl také výsledek českého antigenního testu z některé z jihočeských nemocnic. Česká vláda zvažuje, že odběrové místo zřídí na české straně hranic. Jestli bude ve Strážném, nebo v Železné Rudě, případně na obou místech, to zatím není jisté. Společnou dohodu by měli najít ministři a hejtmani Jihočeského a Plzeňského kraje v příštích dnech.