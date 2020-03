„Vůbec nevím, co budu dělat,“ povzdychla si v pondělí v podvečer při sledování přenosu z tiskové konference po jednání vlády Jana Folvarská z Prachatic. Narážela na rozhodnutí týkající se pendlerů, tedy přeshraničních pracovníků. Ti dostali na vybranou: buď zůstanou nějaký čas doma zřejmě bez příjmů, nebo mohou za prací vycestovat na tři týdny. Za podmínky, že si v zahraničí zajistí ubytování. A po návratu domů poputují rovnou do dvoutýdenní přísné karantény.

Tři týdny v kuse

„Čekali jsme nějaké rozumné řešení. Mám malé dítě, manžel je policista, chodí do služeb, nemůže si vzít dovolenou,“ řekla Jana Folvarská, která v Německu pracuje jako pomocná pečovatelka. „Mám službu třeba tři dny za sebou a pak zase pár dní volno. Když pojedu domů, půjdu do karantény. Když tam zůstanu, co tam budu dělat? Tři neděle v kuse tam zůstat nemůžu. A když řeknu, že tam nezůstanu, může se stát, že mě šéfová vyhodí. Tahle situace vůbec není dobrá. Jak tohle dopadne, vůbec netuším,“ krčila rameny.

Radek Paráček z Hašlovic na Českokrumlovsku, který pracuje v Bad Leonfeldenu jako řezník, bude rozhodnutí vlády řešit v úterý v práci s kolegy. „Spát bychom tam mohli, zajistili nám ubytování i stravování. Bude záležet na konkrétních lidech. Někdo bude moct zůstat v Rakousku, někdo ne, třeba ti, co mají malé děti…“ V úvahu by připadlo i případné odlučné. „Ale kdo zůstane doma, ještě uvidíme.“

Jiří Vochozka z Jindřichova Hradce pracuje v Rakousku pro spediční firmu jako řidič kamionu. „Mám odjíždět po volných dnech až ve středu. Čekal jsem na vyjádření vlády, volal mi i zaměstnavatel a ptal se mě, jestli vůbec přijedu. Nabídl mi ubytování v rámci firmy zdarma,“ popsal pendler. Doma se s manželkou dohodl, že do práce pojede, ač pro něj bude dlouhé odloučení od ženy a dvou dcer těžké.

Radek Molík ze Soběslavi se dvěma kolegy jezdí stavět do Rodingu v Bavorsku montované domky, s uzavřením hraničních přechodů nesouhlasí. „Všichni tři se tu modlíme, aby nám nezrušili výjimku pro nás pendlery, co děláme do sta kilometrů od českých hranic,“ vysvětlil s tím, že jeho kolegové musí živit rodiny.

Když na místo cestovali minulý týden na hranicích je nečekala ani kontrola. „Za to na druhou stranu zpátky do Čech už byla dlouhá kolona,“ informoval Radek Molík. Němci se podle něj chovají podobně jako Češi. „Velký blázinec tu není, lidé si dělají zásoby, ale žádný hardcore,“ shrnul.

Podle něj jde spíše o teorii strachu. „Jakoby kdyby nějaký koronavirus zajímalo, jestli jedu do práce přes hranice nebo ne. Museli jsme si vyřídit další papíry, abychom mohli na víkend domu, je to všechno na hlavu,“ míní.

V pondělí se opět vrátili k práci. „Zase makáme, už jsme se smířili i s tím, že tu možná zůstaneme déle, když hranice zavřou,“ řekl rezignovaně. Počítá s tím, že by to mohlo fungovat dále na delší časové intervaly. „Několik týdnu se tu asi sekneme, abychom zvládli nějakou práci a pak zase nějakou dobu zůstaneme doma,“ naznačil možné řešení.

Po úplném zákazu přechodu hranic pro pendlery volala minulý týden jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Polovina Jihočechů, kteří měli v té době potvrzenou nákazu novým typem koronaviru, totiž podle ní pracovala v zahraničí.

„Je to velký problém,“ řekla. „Navíc sami pendleři se nám ozývají s tím, že mají obavy o své zdraví a byli by rádi, kdyby toto opatření bylo přijato centrálně. Lze to samozřejmě řešit i dalším způsobem, a to, že tito pendleři, kteří chtějí v cizině pracovat, mohou v tom místě dočasně bydlet. Další by mohli zůstat doma bez rizika ztráty zaměstnání,“ uvažovala minulý týden.