Průměrná výše starobního důchodu loni činila v kraji 13 380 korun, přičemž muži pobírali 14 553, zatímco ženám bylo vypláceno průměrně jen 12 290 korun.

Jednorázový příspěvek je vyplácen jako kompenzace rychlého tempa zdražování kvůli pandemii koronaviru. „Tento vliv pociťují obzvláště tíživě ti, kteří s příjmy sotva vyjdou i za normálních okolností. Jsou to nejen senioři, ale také invalidé, vdovy, vdovci a sirotci. Letos jim přibyly i výdaje spojené s nákupem roušek, dezinfekce a prostředků na ochranu vlastního zdraví,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„ČSSZ dva měsíce připravovala technologické řešení jednorázového příspěvku důchodcům tak, aby po nabytí účinnosti zákona byla schopna v řádu jednotek dnů zajistit jeho vyplacení,“ doplnil ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Obnos bude seniorům vyplácen stejnou formou jakou důchod pobírají, tedy převodem na bankovní účet či poštovní poukázkou typu B.

Od odeslání platby ze strany ČSSZ bude příspěvek připsán na účet během dvou až tří pracovních dnů. Poukázku doručí Česká pošta adresátům do úterý 15. prosince.

Poživatelé důchodu, kterým nebyla zařízena lhůtová výplata obdrží příspěvek do jednoho měsíce po zařízení této lhůtové výplaty.

ANKETA: Jak naložíte s pěti tisíci?

Miroslav Vondřička, Strakonice:

"V první chvíli jsem byl překvapený, ale pak jsem se rozhodl, že ty peníze nechci. Nezdálo by se mi fér vzít si je jen proto, že jsem důchodce. Takže zvažuji, že je pošlu dál někomu potřebnému. Nejspíše nějaké charitativní organizaci. Chci to vyřešit během prosince."

Jaroslava Žižková, Strážovice u Mirovic:

"Především o takový bonus vůbec nestojím, není to podle mě správné rozhodnutí nám dávat pět tisíc jen proto, že jsme v důchodu. Jsou jiní, kteří to potřebují víc. Osobně bych byla mnohem raději, kdyby to dostali mladí. A jak s penězi naložím? Dám je vnoučatům."