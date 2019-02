„Zájemců o pěstounství je na Kaplicku strašně málo,“ podotkla Jana Bendová z odboru školství a mládeže Městského úřadu v Kaplici, která má pěstounství na starosti a sama také pěstounkou je. Změnit tento neblahý stav se snaží projekt Hledáme rodiče a putovní výstava Jsem pěstoun, která začala v galerii kina v Kaplici. „Představuje příběhy pěstounů, kteří otevřeli svá srdce těm, kdo to potřebují,“ řekla Helena Kavanová, která pracuje pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jako sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči v Jihočeském kraji. „Výstavě přeji, aby podobně otevřela srdce někomu z obyvatel na Kaplicku.“

Jak se stát pěstounem

Podat si žádost o zařazení do evidence na oddělení sociálně právní ochrany dětí MÚ

Projít procesem prověřování krajským úřadem

Absolvovat kurz přípravy

Svůj příběh vypráví na výstavě třeba elektromontér Luboš Lexa, který se ženou vychovává vlastního 11letého syna a dvě dcery v pěstounské péči. Dívkám je 6 a 9 let. „Holky máme odmala, takže si zvykaly rychle,“ vypráví Luboš Lexa. „Zvláště ta mladší, kterou jsme dostali ve čtyřech měsících, byla pohodové miminko. Byl jsem s ní na mateřské, což bylo tehdy něco nevídaného. Ve firmě mi to nevěřili, musel jsem ji jako důkaz přinést v autosedačce ukázat. Starší dceru jsme dostali roční a spousta zážitků u nás pro ni byla nových. Třeba se šíleně bála hmyzu, ve sterilním prostředí kojeňáku něco podobného nezažila. Nechtěla se za žádnou cenu koupat ve vaně a hlavně vůbec nereagovala na své jméno, jako by neexistovalo. Netušila, co to slovo znamená… Teď už byste nepoznali, které dítě je naše vlastní a které pěstounské. Když vidím, že je něco baví, jsem šťastný.“

Na výstavě se můžete dozvědět řadu dalších zajímavých příběhů.

„Pro vývoj dítěte je velmi důležité vytvoření citové vazby,“ říká Jana Bendová. „A ta se vytvoří jedině, pokud dítě od narození vyrůstá v rodině. Jinak je citová vazba narušena.“ Zájemci o pěstounství se mohou obrátit na odbor školství, kde se vše dozvědí.