Český Krumlov – Nekonečné fronty ve špičkách ve všední dny a hlavně o víkendech na všech průjezdních silnicích paralyzují dopravu ve městě. Všechny se sbíhají v jednom místě: na kruhovém objezdu u Porákova mostu.

Šárka Slezáková z Větřní takové kolony, které v Dobrkovicích sahaly až za ceduli Český Krumlov, nepamatuje. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Můžeme snad jen doufat, že to nebude horší," odpověděl na otázku, co si o současném stavu myslí, Dominik Kulich z Českého Krumlova.

„Mě napadá rozsáhlá nepublikovatelná odpověď. Co se na to dá říct a nebýt sprostý?" zamyslel se další Krumlovák, Libor Gondek.

„Spousta lidí na dopravu nadává a prosili mě, abychom udělali petici," vysvětlil Vojtěch Němec, českokrumlovský zastupitel za hnutí ANO 2011, proč petici sepsal. „Docela mě ovšem překvapilo, jak málo lidí ji po třech týdnech podepsalo," dodal. „250 podpisů na internetu je žalostně málo, čekal bych minimálně tisícovku. Na druhou stranu ještě nemám spočítané podpisové archy, které jsou k podepsání v nádražní hospodě a v autodílech u Jelenky." Smyslem petice je na zoufalou situaci v dopravě upozornit a je určena jihočeskému radnímu pro dopravu Antonínu Krákovi. „Ten může na rozdíl od nás něco změnit. Musím zároveň říct, že se opravdu snaží situaci vyřešit a nestrká před tím hlavu do písku."

Právě v době, kdy byla petice zveřejněna, svolal Antonín Krák schůzku s šéfkou jihočeské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Vladimírou Hruškovou, se zástupci Správy údržby a silnic (SÚS) a starostou Krumlova.

Jde totiž o křižovatku silnic první a druhé třídy, takže spadá do gesce jak ŘSD, tedy státu, tak SÚS, tedy Jihočeského kraje. „Porákův most ale řešíme už řadu měsíců, o problémech víme i bez petice," řekl Antonín Krák. O petici ví on sám od chvíle, kdy se objevila na internetu, oficiálně o ní ale krajský úřad zatím informován nebyl. „Nikdo z nás by asi nechtěl znovu zažít takovou sezónu, jaká byla letos," uvedl radní. „Už dříve jsme zpracovali studii, která jasně ukázala, že by tam bylo třeba dát inteligentní semafory a křižovatka by vypadala tak jako kdysi, bylo by to klasické téčko."

Na Porákově mostě jsou ale jen dva pruhy, i když tam dříve byly tři. „My jako JčK musíme na mostě znovu vytvořit tři pruhy, odbočovací na Budějovice, odbočovací na Chvalšiny a třetí v protisměru. Problém je, že podle nových norem se musely při rekonstrukci v r. 2009 na mostě rozšířit oba chodníky, tím pádem nebylo možno umístit tam tři pruhy na silnici. Už jsme jednali s policií a s SÚS o zúžení chodníků, abychom tam tři pruhy mohli znovu umístit – zatím mám pozitivní zprávy, že nám oba subjekty vyjdou vstříc." Tři pruhy by v křižovatce měly být i od Budějovic a od Chvalšin. „Uvažujeme i o tom, že bychom do křižovatky zakomponovali bypass z Porákova mostu na Budějovice, který by šel mimo semafory," doplnil Antonín Krák, „něco obdobného máme na Mánesově třídě v Českých Budějovicích."

„Otázka je, jestli by se nemusely udělat semafory nebo kruhový objezd také v křižovatce na Špičáku u zastávek," navrhl Vojtěch Němec.

V křižovatce u mostu by měly být tzv. inteligentní semafory, které zaplatí město Český Krumlov. „Už jsme dostali nabídku na projekt na světelnou křižovatku, necháme ho vypracovat," sdělil starosta Dalibor Carda s tím, že se s krajským radním a šéfy ŘSD a SÚS znovu sejde v září.