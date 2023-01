Z obyčejné prosincové cesty z Vimperka do Šumavských Hoštic se díky pozornosti Petra Fleischmanna ml. stala cesta plná adrenalinu. Jel totiž pro svého tátu na vánoční večírek, a když se vraceli, mladšímu Petrovi neunikl sníh na silnici. „Když jsem jel tam, nic tam nebylo, po pár minutách při cestě zpátky tam byl a přišlo mi to divné,“ vysvětlil Petr mladší, proč zastavili a šli se podívat, zda se v místě něco nestalo. Našli tam zdemolované auto. V tu chvíli začali jednat, mladší Petr se vrátil pro telefon a starší se vydal na pomoc řidiči auta. „Zjistil jsem, že muž dýchá a rozhodl se, že nebudu s mužem manipulovat. Informoval jsem o všem záchranáře a vyčkal do jejich příjezdu,“ vyprávěl Petr Fleischmann starší, který je nejen starostou v Šumavských Hošticích, ale také učitelem a vedoucím kroužku mladých cyklistů.