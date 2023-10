Pěvecký spolek Kaplice zabodoval na soutěži v italské Perugii. A hned dvakrát

Pěvecký spolek Kaplice přišel s myšlenkou, že by stálo za to zjistit, jak je na tom se sborovým zpěvem v porovnání s ostatními tělesy podobného ražení. Nejen od nás, ale i ze zahraničí. A jelikož mu naše “Matička Vlast“ byla malá, rozhodl se, že se přihlásí do mezinárodního klání. Festival Voices for Peace, pořádaný společností Interkultur, byl pro něj jasným výběrem. Jaká byla cesta do Itálie a co si z ní sbor přivezl, přiblížila Ivana Putzerová.

Pěvecký spolek Kaplice na soutěži v italské Perugii. | Foto: Se svolením PSK