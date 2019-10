Povedlo se mu podchytit několik mutací, se kterými slavil úspěch i na mezinárodní úrovni. Největší šampionkou je růže Nette Ingeborg, která získala zlatou medaili v Římě a titul nejvoňavější růže 20. století. Dnes se o jeho odkaz starají jeho synové a také vnoučata.

Růžová pole obstarávají synové Jan, Petr a Josef, vnučka Ester pak pomáhá s prodejem přes sociální sítě. Úspěšně tak navázali na práci otce a dědečka, který vyšlechtil celkem devět vlastních sort.

Oceněné růže

* Cantilena Bohemica– růžově červená, zlatá medaile z roku 1981 v Erfurtu a stříbro 1984 v Baden-Badenu;

* Nette Ingeborg – krémová do žlutá, zlatá medaile v roce 1995 v Římě, stříbrá 1994 ve Francii a zlatá 2003 ve Vídni; současně nejvonavější růže minulého století,

* Nette Rosemarie– krémová do růžova, zlatá medaile v roce 2000 v Římě;

* Cantilena Slovenica – světle růžová, stříbrná medaile v roce 2003 v Ženevě.

O pěstování a očkování královen květin se stará Josef Havel. „S bratrem Petrem to máme rozdělené, on je více na zařizování. Stará se o prodej a zakázky. Já se věnuji fyzické práci kolem květin. Podařilo se nám úspěšně navázat na tatínkovu práci a už máme tři vlastní sorty,“ objasnil.

Na poli pomáhá s očkováním růží také nejstarší bratr Jan.Dříve nedaleko lesa rozkvétalo na 50 tisíc keřů ročně. „Během posledních čtyřech let jsme to snížili na pětinu,“ sdělil.

I tak zabere náročná práce mnoho času. Květiny se navíc postupně přesazují kvůli úrodnosti půdy. „Šípek se očkuje na jednotlivé odrůdy. Podnože se letos opravdu povedly, “ pochvaluje si.

Vnučka Ester si dědu pamatuje stále u růží. „Věnoval se jim pořád. Na poli vyrůstala všechna vnoučata. Mě to nic neříkalo do té doby, než jsem si udělala také vlastní zahrádku,“ svěřila se. Už se stará o více než 150 trnitých rostlin. Nejoblíbenější je Händel. „Protože tu měla nejraději babička. Myslím, že proto ji má rád i táta. I já si při pohledu na ni vždy na babičku vzpomenu,“ prozradila.

ZDĚDĚNÝ TALENT

Josef Havel mladší se vyučil truhlářem. Téměř 40 let vyráběl nábytek v Soběslavi. „Po uzavření Jitony jsem si našel práci v lese. Letos jsem oslavil šedesátiny a netrápí mě žádné neduhy těla. Přisuzuji to práci venku a pohybu na vzduchu,“ míní. Dalo by se říci, že šlechtitelský talent dostal do vínku.

„Když jsme byli malí, tak jsme na polích museli pracovat všichni. Lidé o nás říkají, že jsme se narodili s očkovákama v ruce,“ směje se.

Josef Havel starší (10. března 1930 – 12. února 2008) Vyučil se zahradníkem v Tučapech, pracoval v růžové a ovocné školce v Milevsku. Šlechtění a pěstování se věnoval více než 50 let a obesílal soutěže v Římě, Paříži, Kodani, Buenos Aires, New Orleans či Ženevě. Byl i vášnivým sběratelem všeho, co s růžemi souvisí, dlouhá léta je také fotografoval. Povedlo se mu podchytit barevné mutace, z nichž každá voní jinak a dokonce se charakter vůně mění během dne. Například Cantilena Moravica - růžová; Cantilena Hlavnovica – bílá, pojmenována po místě, kde žil; Nette Lotte – světle žlutá a Charta 77 – drobná červená. V roce 2009 byla po uznávaném pěstiteli a šlechtiteli pojmenována planetka Rosahavel. V roce 2002 Ústřední zahrádkářský svaz udělil Josefu Havlovi nejvyšší vyznamenání za dlouholetou osvětovou činnost v České republice a reprezentaci ve světě v oblasti pěstování a šlechtění růží a v roce 2007 bronzovou medaili Republikové rady ČZS.

Prodej růží začíná až v období vegetačního klidu. „Růže jsou dřeviny a nelze s nimi dříve manipulovat,“ vysvětlil Josef Havel, který se pro zábavu věnuje pěstování jiřin a mečíků.

Letos bylo možné obdivovat jeho práci i na výstavách.„Na Táborsku v červenci v táborské botanické zahradě a v září ve Spektru v Sezimově Ústí,“ osvětlil pěstitel.

VÍTĚZKA STOLETÍ

Havlova superšampionka Nette Ingeborg získala titul nejcennější a je celosvětově uznávaným hybridem. „Jde vlastně o ocenění nejvoňavější růže celého minulého století, ale jsou mnohem intenzivněji vonící růže. Pro představu jde spíše o hodnocení vůně odborníky. To jsou takoví ti čichači od Chanela a Diora, kteří se zaměřují na kvalitu. Tato voní po vanilce, anýzu a rozmarýnu,“ objasnil. „To byl pro tátu titul nejcennější. Tuto výhru přirovnával k olympiádě. Když by se mohlo porovnat všech 25 vítězů za 100 let, tak tato růže je ten supervítěz ze všech,“ dodal otcovo vysvětlení. Stejný světle žlutý květ však bodoval i na výstavách v kategorii Rosalie. „Takže se umístila velmi dobře i v několika soutěžích krásy,“ upozornil.

PRODEJ PŘÍMO Z POLE

Růže ze 150 druhů lze zakoupit přímo na poli rodiny Havlů v Hlavňově od 10. října. Na místo zájemce zavede nová směrovací cedule. „Vybrat si lze z velkokvětých čajohybridů, plazivých, pnoucích, anglických, skalkových a dalších odrůd,“ vyjmenoval jen zlomek pěstovaných krásek.

Rostliny, které se neprodají, skončí v plamenech. „Nemohu vidět, jak taťka na jaře zbylé keře vezme a na hromadě spálí. Kvůli tomu sháním zákazníky i přes internet, protože je mi jich líto,“ uzavřela vyprávění dcera Ester.