Jiří Svoboda.Zdroj: Deník/Jaroslav SýbekPrimátor Českých Budějovic Jiří Svoboda před víkendem ještě nevěděl, zda znovu povede kandidátku hnutí ANO. „Žádné kategorické rozhodnutí zatím nepadlo,“ reagoval na dotaz Deníku, ale naznačil, že již tento týden bude možná lídr vybrán. „Předpokládám, že budu navržen,“ poznamenal. Zdůraznil však, že věc je stále otevřena. „Pokud se najde lepší kandidát, nebudu mu stát v cestě,“ upozornil Jiří Svoboda s tím, že rozhodovat bude hlasováním členská základna. Lídři za ANO pro statutární města by měli být oficiálně oznámeni na republikovém sněmu 12. února, poté, co budou potvrzeni na celostátní úrovni.

Jisté je, že nové vedení města budou mít Písek a Český Krumlov. Starostka Písku Eva Vanžurová (Jihočeši 2012) je v čele města už osmý rok. Svůj post v nadcházejících komunálních volbách obhajovat nebude, ale na kandidátce se její jméno možná objeví.

Stejně se rozhodl také starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Jsem totiž vlastně už rok a půl důchodce,“ vysvětlil.

Eva Vanžurová.Zdroj: Deník/ Lucie KotrbováPokud bude zájem, byla by současná starostka Písku Eva Vanžurová třeba členkou zastupitelstva, kde by mohla přispět svými zkušenostmi nebo pomoci něco prosadit. „Ale když se tak nestane, doma se určitě nudit nebudu,“ dodala. „Myslím, že jako učitelka, ředitelka školy a následně starostka jsem se snažila udělat pro město maximum a přišel čas na změnu,“ konstatovala Eva Vanžurová. Za úspěchy pokládá například dokončení knihovny, úpravny kalů, rekonstrukce škol i školek či některých ulic. „Teplárna začala pracovat na novém horkovodu, vznikla nová hřiště, opravuje se nádraží, vybudovala se lávka přes Otavu a spoustu dalšího,“ vyjmenovala.

Dalibor Carda.Zdroj: Deník / Zuzana GabajováKrumlovský starosta Dalibor Carda při ohlédnutí neváhá, z čeho má největší radost: „Stěžejním dílem je rekonstrukce klášterů a jejich uvedení do provozu. Radost mám i ze škol, všechny prošly velkým přerodem – rekonstrukcemi budov a novým vybavením. A jsem hrdý na to, že se nám v krizových chvílích podařilo navázat kamarádské vztahy se členy integrovaného záchranného systému a spolupráce funguje výborně,“ řekl.

Pokusí se o obhajobu

Štěpán Pavlík.Zdroj: Deník/ RedakceNaopak Štěpán Pavlík by rád pokračoval v čele táborské radnice. „Domluvili jsme se v našem hnutí, že na podzim požádám o důvěru jako lídr kandidátky Tábor 2020,“ potvrdil.

V dalším volebním období by se chtěl zaměřit především na řešení problematiky parkování v Táboře. „Nyní projektujeme parkovací dům na Sídlišti Nad Lužnicí. Stavbu chceme zahájit co nejdříve to půjde. Původně jsme plánovali ještě letošní podzim, ale spíše to bude až jaro následujícího roku,“ upřesnil. Kromě toho se chce zaměřit i na parkování na Starém městě a především na novou čtvrť, která má vyrůst na místě bývalých kasáren.

Břetislav Hrdlička.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoRovněž strakonický starosta Břetislav Hrdlička znovu zabojuje o pozici prvního muže města. „Dostal jsem nabídky velkých stran, abych za ně kandidoval do kraje i do Senátu. Obojí je lákavé, ale Strakonicím bych osamocen na kraji moc nepomohl,“ zhodnotil situaci.

Současné volební období podle něj provázel jeden rok oslabení kvůli opakování voleb, soudům a médiím, a ztráta dvou let kvůli koronaviru. „Proto se budu snažit naplnit naše sliby a dále rozvíjet město i život občanů ještě jedno období,“ uvedl strakonický starosta.

Martin Malý.Zdroj: Deník / Jana VandlíčkováO starostenské křeslo se letos na podzim „popere“ také starosta Prachatic Martin Malý. S velkou pravděpodobností to opět bude z prvního místa kandidátky Nezávislých. Chtěl by totiž dotáhnout do konce projekty jako je revitalizace Štěpánčina parku nebo stavbu většího vodojemu pro město. „Obě tyto akce jsou už rozjeté a jejich ukončení se plánuje na jaře příštího roku, tedy pár měsíců po nových komunálních volbách,“ upřesnil.

Mezi priority pro příští čtyři roky řadí vybudování základní technické vybavenosti pro stavbu rodinných domů v Prachaticích, druhé prachatické centrum sportu na místě dnes již bývalé střelnice Pod Cvrčkovem a přípravu pozemků pro nákupní park v Husinecké ulici.