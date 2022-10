To by mělo nastat na ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 24.10. od 17 hodin v sále kulturního domu.

Pro připomínku, v Kaplici se do volebního klání pustilo hned třináct uskupení. Ne všechna do zastupitelstva prorazila. Překvapivě vysoko zvítězilo zcela nové uskupení DĚTI KAPLICE v čele s Radkem Ježkem. Drží šest mandátů. Druhé v pořadí za vítězem je KDU-ČSL vedené starostou Pavlem Talířem se čtyřmi mandáty. Po dvou mandátech mají ODS v čele s Luďkem Keistem, KAPLICE SPOLEČNĚ s lídrem Pavlem Svobodou, OTEVŘENÁ RADNICE KAPLICE, kterou vede místostarosta Libor Lukš a SPD s lídrem Václavem Mikešem. Po jednom mandátu mají PRO NAŠI KAPLICI v čele s Václavem Mockem, Nestraníci, kdy se do zastupitelstva dostal Pavel Štika a JIHOČEŠI 2012 s Pavlem Janotou.

Jak si koalice představuje rozdělení funkcí v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu, zatím pořád tají. „Dohodli jsme se, že to necháme až na ustavující zastupitelstvo,“ sdělil Radek Ježek. „Do té doby nebudeme nic zveřejňovat. Dohody tedy již neřešíme, předpokládáme, že co všichni slíbili, platí. Připravujeme si tedy nyní, co budeme dělat dál.“