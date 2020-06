„Připravujeme novou koncepci hlášení v železničních stanicích. Zrušení znělek bylo prvním krokem, který umožňuje zkrátit délku celého hlášení,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Nastiňuje, že další změny plánují od poloviny prosince, kdy začne platit nový jízdní řád. „Nádražní hlášení pozmění novela směrnice, jejím cílem je sjednocení systému informování cestujících,“ dodává Illiaš.

S krokem však nesouhlasí skupina nadšenců, kterou sdružuje projekt Nádražní hlášení. Od roku 2009 shromažďují informace o znělkách, hlasatelích a informačních systémech na českých nádražích. Na konci letošního února spustili petici na webu, jejímž cílem je zachování originálních znělek.

Je hlášení jen doplněk?

„Znělka je často ta první věc, kterou cestující uslyší při příjezdu do dané stanice. Někdy jasně charakterizuje danou lokalitu a cestující tak jednoduše pozná, kde vystoupil,“ vysvětluje Jakub Švec z týmu hlaseni.net. Podle něj má znělka mnohdy větší informační hodnotu než celé hlášení.

S tím nesouhlasí Správa železnic. Podle jejich zaměstnanců je hlášení jen doplňkem vizuálních informací. „Z našich zkušeností dává vizuálním informacím přednost většina cestujících,“ uvádí mluvčí SŽDC. Podle něj si lidé nahrazení originálních znělek nevšimli, dokud je na to někdo neupozornil.

Čtyři ztichlé jihočeské

Rozhodnutí SŽDC změnilo tóny před hlášením ve čtyřech jihočeských stanicích. Několik vzestupných not neutrální znělky nahradilo strakonickým cestujícím část písně Já jsem ze Strakonic, která na nádraží před hlášením zaznívala. Podobně to bylo v Týně nad Vltavou, kde se ještě minulý rok hrály tóny písně Když se ten Talínskej rybník nahání. I nápěvek písní K Budějicům cesta a Okolo Hradce dočista utichnul.

Nemálo lidovek z několika jihočeských nádraží zmizelo už dříve. Ať už se to týkalo skladby Černé oči jděte spát na nádraží ve Veselí nad Lužnicí, Kdyby byl Bavorov v Čičenicích, nebo Když jsem já šel tou Putimskou branou v Písku, nešlo o postupné a systematické změny znělek. „Pokud se v minulosti nějaká znělka zrušila, tak to většinou souviselo s výměnou informačního systému za nový. Nazvali bychom to spíše leností nové znělky vytvářet a dávat do programu,“ komentuje nadšenec do nádražních informačních systémů Švec. Úmyslně znělky odstraňuje SŽDC až od letošního ledna.

„Obraťte se na média“

Nadšenci seskupení v týmu hlaseni.net se odmítají s nahrazováním originálních znělek smířit. Jejich petici za zachování lokálních znělek už podepsalo přes 7000 lidí. „Z tiskového oddělení Správy železnic nám bylo sděleno, ať se obrátíme na média,“ uvádí Jakub Švec, podle kterého nebrala Správa železnic na petici ohledy. Mluvčí Správy železnic však tvrdí, že žádnou oficinální petici neobdrželi.

Jak chtějí nadšenci do nádražního hlášení postupovat dále? „Uvidíme. Záleží, kolik bude podpisů. Pokud jich seženeme 50 tisíc, zašleme ji znovu vedení Správy železnic a senátorům,“ odpovídá Jakub Švec, který však v tak velký ohlas nevěří.