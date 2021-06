V jedinečném prostředí letního kina Háječek v Českých Budějovicích zahájil ve středu oblíbený písničkář Pokáč hudební událost s názvem Týden v letňáku.

Krátce po 21. hodině se pod pódiem ozývaly nedočkavé děti zvolávající zpěvákovo jméno. Chvíli na to vykročil na pódium. Ačkoli jeho hudební doprovod tvořila jedna kytara a jedno ukulele, diváky bavil celý večer. Jako první píseň zazněla skladba Co ze mě bude, při níž se mnozí přidali a jednohlasně se ozývalo: „Uo, ooou, co z tebe bude.“ Hned poté promluvil Pokáč k divákům: „Zeptám se, pro koho je tohle první koncert po dlouhý době?“ začalo se to hemžit zvedlými pažemi. „Dobrý, ruce dolů,“ vyzval diváky. „A kdo má velký očekávání?“ pokračoval. „Prosím vás, tak nemějte,“ dodal se smíchem.