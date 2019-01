Pište o jihočeskou žabku

Jižní Čechy – Studenti jihočeských středních a vyšších odborných škol, žáci učilišť, základních škol či víceletých gymnázií a další mládež od 15 do 21 let se mohou hlásit do 15. ročníku autorské literární soutěže O jihočeskou žabku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Letošní téma je Věříte na náhodu? Přihlásit lze pouze jeden nikde dosud nepublikovaný příspěvek, s nímž se autor neúčastnil žádné literární soutěže. Práce v českém jazyce maximálně na tři strany strojopisu s řádkování 1,5 zasílejte do 31. března na mail tyyna@seznam.cz. Texty posoudí odborná porota složená ze členů klubu Obce spisovatelů, která ve spolupráci s Jihočeským krajem soutěž pořádá. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře. Kdo to je, není zatím známo Přečíst článek ›

Autor: Kamila Dufková