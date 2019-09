Vítězi soutěží se v pátek stali:

Tuplák na čas: Veronika 1:00 minuta

Pivní štafeta: Jan, Václav, Jakub, Jarka: 1:45 minuta

Zvedání sudu: Standa: 43:21 sekund

Vítězové soutěží v sobotu 7.9.2019:

Tuplák na čas: Jan Štětina: 34 vteřin

Pivní štafeta: David, Zuzka, Honza a Honza: 1:13 minuta

Zvedání sudu: Tomáš (loňský šampión): 1:20 minuta

Hrály kapely Weekend, Milhaus, Flám, Deep Purple Revival, ale i Babouci, Zralý ovoce, Gin Fis, The Rover of the Lost Souls či He Band.