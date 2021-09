Stala se jí Vanessa Teske (26) z Landshutu. "Společně s ředitelem pivovaru Hofbräu Michaelem Möllerem, šéfem společnosti Angermaier, která produkuje kroje, Axelem Munzem a šéfredaktorem Playboye Florianem Boitinem narazili první dřevěný sud čerstvého ,wiesenského´ piva," uvádí list. Tradiční akt v mnichovském Park Café odstartoval neoficiální začátek "pátého a nejkrásnějšího ročního období Mnichova".

"Kočce" pivního festivalu list Wochenblatt připomněl, že se i na svém instagramu ráda ukazuje "nevázaně", a dívka říká, že jí to vůbec nevadí. "Tak jsme přišli na svět a žijeme ve 21. století," míní. "Jasně, starší generace byla vychována jinak, ale muži také pózují ,nahoře bez´ před zrcadlem a je to v pořádku, zato u žen ne?! Je to možná feministická myšlenka, ale zkrátka nějak vypadáme a na svá těla jsme hrdé…" Foto: Deník/PNP/Lea Schmitt pro Playboy

7515 dětí se bude učit doma

Ze základních škol v Rakousku se do začátku školního roku odhlásilo 7515 dětí a budou vzděláváni doma, opakují OÖN. Je to asi jedno procento školou povinných. Loni bylo "odpadlíků" asi 2600, v letech předtím kolem 2400. Nejvíc žáků odhlásili rodiče v Dolních Rakousích (2049), pak v Horních Rakousích (1427). Do tříd národních škol (1.-4. třída) nebude chodit 4933 žáčků, do 5.-8. tříd 2412, z 9. tříd se odhlásilo 170 dětí.

V prvním týdnu školy v Horních Rakousích mělo pozitivní výsledek testů 140 dětí, po Vídni (149) nejvíc (v celém státě 1121). Celkově bylo "bubláním, kloktáním" otestováno 150 000 žáků. Asi jedno procento vzorků nemohlo být z různých důvodů vyhodnoceno.

Freistadt "fotovoltaický"

Střechy sedmi budov v majetku města budou slunečními elektrárnami, cituje Volksblatt starostku Elisabeth Teuferovou. Celkově jde o plochu přes 3200 metrů čtverečních. Město k tomu založilo "společnost obnovitelné energie" - firmy, instituce i privátní osoby se mohou podílet a energii dodávat nebo odebírat. Zástupkyně zemského hejtmana Christine Haberlanderová doufá, že tato iniciativa bude mít hodně následovníků, protože Horní Rakousy chtějí do roku 2030 vybavit voltaickými zařízeními 200 000 střech a dosavadní výkon zdesetinásobit. "Jen freistadtský projekt může ročně ušetřit kolem 50 tun oxidu uhličitého," spočítal jeho vedoucí Hannes Pirker.

Zlodějíčky prozradila havárie

V pátek večer havaroval 29letý řidič s osobním autem v okrese Deggendorf. Vyjel z vozovky a vůz se několikrát převrátil. Šofér vyvázl s lehkým zraněním, jeho spolujezdec (35) byl zraněn těžce. Při šetření nehody policie z Plattlingu zjistila, že řidič byl silně opilý, a zadržela mu řidičák. Navíc se ukázalo, že osádka se vracela ze zlodějské výpravy - někde nakradla masivně vratné obaly! Na zadních sedadlech a v kufru bylo uloženo přes tisíc prázdných láhví a plechovek, zřejmě odcizených… Kde, to ještě nebylo v sobotu dopoledne známo, osádka nebyla schopna výslechu.

40 000. let záchranářů

Flotila vrtulníků ÖAMTC " Christophorus" zachraňuje už 38 let lidské životy v Rakousku. V těchto dnech zaznamenala výročí - Christophorus 7 z východního Tyrolska absolvoval celkově už 400 000. let této sestavy! "Nejpilnější" z ní je Christophorus 3 s asi 40 000 lety, dodává OÖN a zařazuje událost do své rubriky Happy end.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/OÖN