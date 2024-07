Na svědomí jej má teprve 27letý sládek pivovaru Vlastimil Nohejl, který je zároveň absolventem školy. „Je to ležák, takové lehké pití, protože jsme při jeho výrobě zvolili metodu studeného chmelení, což znamená, že mimo normální chmelovar se přidá ještě chmel za studena, který dodá tomu pivu svěžest,“ přiblížil limitovanou edici piva. Co se surovin týče, na výrobu použil plzeňský slad a tři české odrůdy chmele.

Čtyři sta litrů

Jedním z prvních ochutnavačů byl Pavel Smetana, který je mimo jiné koordinátorem provozu univerzitního minipivovaru. „To pivo má ideální kvalitu, chuť, vůni, prostě a jednoduše, je to ideální pivo na příjemné letní období,“ podělil se o své dojmy.

Dodal, že jej u nich navařili v objemu 400 litrů, jedná se tak skutečně o limitovanou várku. Dát si ji klasicky ze sklenice budou zájemci moci od pátku 12. července, a to ve studentském klubu Kampa. Jedná se již o druhý takový počin, loni v univerzitním pivovaru navařili jen 200 litrů. „Loni to bylo pivo svrchně kvašené pivo. Letos je to návrat k tradici českého ležáku,“ připomněl s tím, že ročně v univerzitním pivovaru navaří na 200 hektolitrů piva.

Etiketa s graffiti

Novinkou letošního ročníku jsou plechovky, které je možno zakoupit. O logo se postaral budějovický umělec Martin alias DOBS. Jeho tvorba vychází z graffiti, čímž se inspiroval také pro design plechovky. „Kluci mi zavolali, že potřebují vytvořil etiketu na plechovku, a chtěli to mít ve formátu graffiti, tak jsem v podstatě udělal jen nápis Budějčák, který vychází z obrazu s názvem Hello, my name is DOBS a bylo to,“ popsal způsob tvorby českobudějovický street artový umělec. Jeho díla můžete vidět převážně na trafostanicích společnosti E.ON nebo v Galerii Panská 1.

Koupit plechovky, kterých je zhruba 200 kusů, můžete právě v Galerii Panská 1, nebo také v infocentrech v Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou.

Pivní stezka Budějovicka

Limitovaná várka piva má za cíl pomoci turistickému ruchu. I univerzitní pivovar je totiž mezi jedenáctkou malých a středních pivovarů tak zvané Pivní stezky Budějovicka.

Jak uvedl marketingový manažer Turistické oblasti Budějovicko Vojen Smíšek, cílem je nejen místním, ale také návštěvníkům poskytnout informace o tom, kde jaký pivovar mohou navštívit, jak se do něj dostanou nebo jaká piva se v něm vaří. „Je to takový informační rozcestník pro milovníky piva a lidi, kteří cestují za gastronomií a tudíž i třeba za dobrým pivem, které je pro Budějovice samozřejmě zásadní téma,“ řekl.

Snahou je dle jeho slov upozornit na celou řadu skvělých piv, která se na Budějovicku a v celých jižních Čechách, vaří. „My i toho Budějčáka vnímáme jako jakýsi symbol pivovarnické tradice tady na jihu Čech, který hlásá do světa: Přijeďte k nám na dobré pivo. Vyberte si oblíbený pivovar nebo objevte nový pivovar a ochutnejte jejich piva,“ zakončil povídání.