Když půjde vše podle plánu vlády, první hospody otevřou 25. května. Při ztrátě 2,5 milionu korun na tržbách týdně nekonečně dlouhá doba. Bude pivovar, který měl loňský výstav piva kolem 57 tisíc hektolitrů, tuto krizi ustát?

„Ještě nějakou dobu vydržíme, ale dlouho ne. Pravdou je, že jsem netušil, že někdy něco takového ještě zažiji,“ říká jeho ředitel Dušan Krankus.

Pro pivovar znamená uzavření restaurací a nulová výtoč ztrátu cca 2,5 milionu korun týdně jen na tržbách. Restaurace byly uzavřené 13. března, takže nyní je ztráta kolem 10 milionů korun.

Došlo i k dalším omezením ve výrobě?

K dalšímu omezení výroby už nedošlo, protože lahvové pivo se prodává bez omezení. Pivovar Dudák má ale podíl sudového piva kolem 55 procent, což je v normální situaci velmi příznivé, neboť sudové pivo je pro každý pivovar ziskovější. V současném nouzovém stavu to ale naopak znamená, že pivovar vyrábí cca na 45 procent své obvyklé kapacity pro toto období. Výpadek z restaurací se nedá nijak nahradit.

Kolik piva zůstalo v tancích, když došlo ze dne na den k uzavření hospod? Jak velká je tato ztráta?

V tancích zůstalo cca 7500 hl piva. O žádnou ztrátu se v pravém slova smyslu nejedná, protože bude postupně stočeno do lahví. Co nás trápí více, je skutečnost, že na našich restauracích zůstalo poměrně velké množství nevytočených sudů, které mají trvanlivost zhruba do poloviny května.

Co znamená tento stav pro budoucnost pivovaru?

Zatím jsme museli zrušit všechny plánované investice, včetně například rekonstrukce restaurace Palermo, nebo investic do výrobní technologie, které prostě budou muset nějakou dobu počkat. Čím déle bude nouzový stav trvat, tím více se budou finanční škody prohlubovat. Je nutné si uvědomit, že k zavření všech restaurací došlo po zimním období, kdy je spotřeba piva výrazně nižší, než v jarním a letním období. A to pochopitelně přináší nižší tržby ne jenom pro pivovar, ale i pro hospodské. Březnem tak začíná úspěšnější období, které letos ze dne na den skončilo vládním vyhlášením nouzového stavu.

V tiskové zprávě z pivovaru jste vy osobně uvedl, že máte „polštář“ pro podobné situace. Jak velký je, neboli, jak dlouho ještě můžete vydržet? Může stav nouze ovlivnit samotnou existenci pivovaru?

Finanční polštář máme zhruba do konce května, poté by musely následovat nějaké další kroky, například si zažádat o nějaký provozní úvěr, neboť současné úvěrové zatížení firmy je velmi nízké.

Vláda rozhodla, že se první restaurace otevřou 25. května. Pomůže vám to?

Zvládneme to, ale bude to velmi těžké. Nejsme ale jediní, kdo bude mít podobné problémy.

Pivovar patří městu. Pomáhá vám?

Město Strakonice situaci v pivovaru velmi pozorně sleduje, zatím žádná pomoc nutná nebyla.

Využívá pivovar nucené volno například k rekonstrukcím, obnovám apod.? Co se v pivovaru v současné době děje? Nebylo by dobré zvážit, zda by neměl do budoucna pivovar zřídit i jakési „náhradní“ využití?

K první části otázky říkám ano, využívá. Jsou to například některé práce, které měly být provedeny dodavatelsky, ale díky volnému času si je teď zvládáme udělat sami. Otázka tzv. "náhradního využití" není vůbec špatná k zamyšlení. Faktem ale je, že na pivovarském technologickém zařízení se toho moc jiného vyrábět nedá.

Má pivovar nějaké dluhy vůči dodavatelům surovin, například chmele? Pokud ano, jak velké a jak je bude hradit?

Pivovar žádné dluhy vůči svým dodavatelům nemá. Může se ale stát, že díky poklesu výstavu, pivovar neodebere nasmlouvané množství. To by se poté řešilo individuálně s každým dodavatelem.

Až se vrátí vše k normálu, bude měnit pivovar portfolio výrobků, aby získal ztrátu co nejdříve zpátky? Nebude zdražovat?

Není důvod měnit portfolio výrobků. Naši zákazníci jsou zvyklí na "svoje " piva, nemůžeme jim je vzít. Co se týče zdražování, to si v letošním roce nedokážu představit, minimálně u sudového piva. Zejména restaurace budou mít velký problém se z toho všeho dostat. Zvýšením ceny bychom jim rozhodně nijak nepomohli.

Může se stát, že bude pivovar propouštět?

Vše bude záležet na dalším vývoji a na tom, kdy se život vrátí k normálu. To v tuto chvíli asi neví přesně nikdo. Bohužel se nedá vyloučit, že by firma musela stav svých zaměstnanců zredukovat, pokud by tento stav měl trvat delší dobu. Jsme ale optimisté. Nedovedeme si představit, že by stát nechal celý obor gastronomie padnout.