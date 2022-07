„Teď jsme tady spokojení,“ pochvalovala si Šárka z Kaplice, maminka tří dětí. „Prostor se zkulturnil, je to tu moc hezké a příjemné. Pořád sice chybí pro střední věk nějaká ta klouzačka, ale dá se tady strávit odpoledne. Každopádně se těšíme, až zrekonstruují také ten bazén. Protože jinak, když bych chtěla pobýt celý den na koupališti, pojedu jinam. Do Rakouska nebo do Budějovic ke krásně čistým bazénům. Vstup je tu zdarma, což je prima. Dřív to tak nebylo, a to si člověk pořádně rozmyslel, jestli sem půjde. Nebylo to tu hezké, nebylo tu pěkné občerstvení ani záchody, nebyla čistá voda, na betonu to klouzalo. Za to se mi platit nechtělo, tak jsem sem nechodila.“ Areál, kde nechybí dětský bazének s čistou vodou a hřiště pro děti, se líbí i dvěma sedmiletým kamarádkám Johance a Lindušce, ty však už dovádí v bazénu pro velké. „Líbí se nám tu, voda je teplá. Skáčeme do ní ze skokánku,“ svěřily se radostně.

Návštěvníci se mohou občerstvit v kiosku s posezením, který kromě pití nabízí i jídlo. Tam provozovatelé museli zvednou ceny. Lidi to ale netrápí. „Jestli ve stánku zdražili, to neřeším. Prostě si dám pivo, limonádu… Ale kamarádky dnes chválily, že tu mají i dobré jídlo – třeba saláty, mají výborný Ceasar salát,“ řekla maminka Šárka. „Naše děti si sice dnes daly hranolky, ale dobře tu i vaří.“

„Něco málo jsme museli zdražit,“ potvrdil jeden z provozovatelů Marek Malický. „Nákupní ceny jdou nahoru, takže jsme se museli přizpůsobit. Snažili jsme se zdražit co nejméně, ale náklady na provoz koupaliště máme vysoké, tak nějak reagovat musíme. Zdražili jsme tak o deset patnáct korun. Třeba pivo zůstalo na stejné výši díky smlouvám s Budvarem.“

Kaplický areál ale přes léto žije i kulturními akcemi a koncerty. „Děláme, co můžeme, abychom to tady zvelebili, ladíme to do plážového stylu. Každých čtrnáct dní tu pořádáme kulturní akce, lidé na ně chodí, tak jsme rádi.“

Ve velkém bazénu letos chybí velká nafukovací atrakce, protože ucházela, ale přibyla síťová lehátka nad vodou napnutá mezi kůly. „Tím jsme se inspirovali v zahraničí, kde to měli v moři na plážích. Tak jsme něco podobného také vyrobili,“ řekl s úsměvem Marek Malický. „Vstup stále držíme zdarma, a to z toho důvodu, jak vypadá ten bazén, nechceme po lidech vstupné, když je to přírodní koupaliště. Jsme rádi, když lidi přijdou i jen posedět, na pivo, koktejl, díky tomu potřebné finance vybereme jiným způsobem. Býváme tu často i do noci, když tu jsou lidi.“ A řada lidí toho využívá.

Velešínské koupaliště nabízí vodní atrakce i krásně čistou, dokonce vyhřívanou, vodu. „Trošku jsme zvedli ceny,“ přitakala jednatelka Správy domů Zuzana Marková. „Srovnali jsme cenu podle koupališť v okolí, protože se tu od roku 2014 nehýbalo s cenami. Navýšení není žádná tragédie, ale cena bohužel nahoru šla. Navzdory drahým energiím bazén vyhříváme dál, protože máme tepelné čerpadlo.“ Velešínské venkovní koupaliště je ideální zejména pro děti. „Je výborné. Jsem rád, že tu je,“ řekl Jaroslav, který žije v blízkosti Velešína. „Teď sleduju svoje děti, ale také si v bazénu zaplavu, je hlavně pro vyřádění dětí. Oproti loňsku nějak výrazně nezdražili. Kupujeme si i občerstvení, i tam ceny pořád jdou.“

Kiosek na koupališti nabízí třeba kuřecí stripsy s hranolky a oblohou za 150 korun, Hot dog s cibulkou a kečupem za 30 korun, langoš za 85, plněný hamburger za 95, točené pivo 0,3 litru, stejně jako rozlévané limo 0,3 litru za 30 korun. Kávu espreso za 40 a capuccino za 45 korun. „O něco zdražit jsme museli,“ vysvětlila provozovatelka kiosku Klára Michálková. „A to úplně všechno tak o 10 až 15 korun, ale hlavně kvůli energiím. Lidi s tím však nemají žádný problém.“

Za vstupné na celý den ve velešínském koupališti dají dospělí 100 korun, děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let a osoby ZTP 70 korun. Jsou ale možné i další varianty podle délky pobytu či v rodinném vstupném.

Areál koupaliště ve Větřní svítí novotou a vábí průzračnou vodou. Jak již na začátku sezony řekl starosta Větřní, tady se vstupné nemění: „Nechceme zdražovat, budeme rádi, když se nám lidi po dvou letech do bazénu zase vrátí. Takže budeme provoz jako vždy dotovat, a na konci sezóny to vyhodnotíme.“ Dospělí od 15 do 60 let proto za vstup na celý den dají 80 korun, děti od tří let, senioři nad 60 let a osoby ZTP 60 korun. Je možné si také koupit celodenní permanentku na deset vstupů.

Ke konci června větřínské koupaliště poprvé vyzkoušela Adéla Marvanová s pětiletým synem Robinem. „Strašně se mi tu líbí,“ zářil Robin. „Jsme z Loučovic, tam nic podobného není, takže jsme absolutně nadšení,“ pochvalovala si jeho maminka. „Voda je teplá v porovnání s Lipnem, kam jinak chodíme. Ceny mi připadají přiměřené, příjemné. Není to předražené. Takže sem určitě přijedeme vícekrát.“

Větřínské občerstvení nabízí párek v rohlíku za 35, kuřecí řízek s hranolky za 115, toust s šunkou a sýrem za 50 korun. Pivo i limo 0,3 litru kolem 30 korun, kávu espresso za 40 a capuccino za 45 korun. „Museli jsme trochu zdražit,“ přikývla Milada Čepová, která ve stánku pomáhala synovi. „Něco málo ano, protože my ani nevíme, kolik energie budou stát. Ale není to zvýšení cen, které by se nedalo unést.“

Za koupačkou mimo přírodní vody se můžete vydat také do vodního světa frymburského wellness hotelu. Ve venkovním Aqua parku jsou k dispozici plavecký bazén se dvěma dráhami, vyhřívaný dětský bazén, bazén se slanou vodou a tryskami i relaxační bazén. Je třeba počítat s tím, že přednost mají hoteloví hosté. Za 90 minut dospělý zaplatí 390 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Na děti starší se vztahují různé varianty rodinného vstupného. Například jeden dospělý a jedno dítě dají 488 korun.