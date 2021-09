Plácido Domingo se tak do Českého Krumlova vrátil po deseti letech. Jeho hosty na pódiu byly dvě dámy, pěvkyně Adriana Kučerová a Štěpánka Pučálková. Tyto tři operní hvězdy doprovodil Český národní symfonický orchestr pod vedením dirigenta Eugena Kohna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.