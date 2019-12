Provozovatelé plaveckých bazénů ve Větřní a v Českém Krumlově zveřejnili sváteční provozní dobu.

Plavecký bazén v Českém Krumlově. | Foto: PRO-SPORT ČK o.p.s.

Českokrumlovský plavečák bude mít zavřeno v sobotu 21. prosince kvůli závodům, v neděli má otevřeno od 13 do 21 hodin, zavřeno pak bude od pondělí 23. prosince přes celé Vánoce a pak 30. prosince. Od pátku 27. 12. do neděle 29. 12. je otevřeno odpoledne, od 13 do 21 hodin, na Silvestra od 6 do 16 a na Nový rok od 13 do 21 hodin.