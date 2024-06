Ve Vyšším Brodě se chystá velká sláva, budou tam pořádat jubilejní 50. ročník Plavby kuriózních plavidel. Výběr z historických snímků najdete ve fotogalerii. Na vrcholu slávy na Vltavu vyjelo na pětasedmdesát plavidel a přes 300 účastníků, ze břehu je sledovalo deset tisíc diváků. Na konci června bude v Kempu pod hrází u této příležitosti oslava s koncerty.

Plavidla ve Vyšším Brodě na archivním snímku z 7. července 1989. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov

Tradice plavby kuriózních plavidel vznikla v roce 1974, kdy v hospodě, u stolu party tehdejších mladíků, padl furiantský nápad. „Na pivo si doplujeme do Rožmberka, a to na čemkoliv, co plave, co máme doma a udrží nás nad hladinou.“ Lehátka, duše od náklaďáků, traktorů či polystyrenové desky byly spasovány na dopravní prostředek. Kdo mohl tušit, že se každým rokem připojí další a další nadšenci a kuriózní plavidla se stanou legendou. U zrodu stálo pět lidí: Václav Wippern, Josef Havel, Bohuslav Lohoňka, Jan Schwarz a Václav Dědek.

Zdroj: Město Vyšší Brod

„Už od počátku v partě organizátorů jsem začal sbírat plakáty a fotografie. Dokonce existuje i film z prvního nebo třetího ročníku plavby. Druhého ročníku kuriózních plavidel v roce 1975 se zúčastnilo už třicet dva plavců na devatenácti plavidlech, Takovou to mělo odezvu. Třetí ročník přilákal dokonce 58 plavců na 25 plavidlech. Zaznamenány mám i rekordy: v desátém ročníku v roce 1983 plulo 75 plavidel a 351 účastníků, což mám stvrzeno prezenční listinou. Šlo stále o stoupající trend. Na březích Vltavy bylo po nějakém čase tři tisíce diváků a koncem 80. let se vyšplhala návštěvnost až na cca deset tisíc přihlížejících. Začala se rodit nečekaná tradice, vždyť v patnáctém ročníku v roce 1988 bylo přihlášeno dokonce 86 plavidel a 468 plavců,“ vzpomíná pamětník Jiří Koklar.

„Pro představu, plavidla tehdy při startu stála ve dvou řadách od přehrady vyrovnávací nádrže až k mostu podél kempu,“ popsal tehdejší atmosféru Václav Wippern.

Plavba kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě 2. července 1988.Zdroj: Státní okresní archiv Český Krumlov

„V jednom z ročníků bylo nejstarší plavkyni plující ve stylizované školní lavici na voru dokonce 78 let! Plavci přijížděli z jižních Čech, Moravy, ze Slovenska. Nejvzdálenější účastník byl dokonce až z Austrálie. Koncem 80. let byl také zaznamenán rekord v návštěvnosti kolem deseti tisíc diváků, rozprostřených po celé trase plavby,“ popisuje rarity archivář Jiří Koklar.

„Jako rekordmana bychom měli zmínit Pavla Procházku z Loučovic, který je téměř od počátečních ročníků každoročním účastníkem a splouvá řeku vždy samostatně jako singl. Patří mezi uznávané legendy místních vodáků,“ říká uznale Václav Wippern.

Jaké plavidlo považují plavci za těch 50 let za nejkurióznější? „Oceňuji tvůrčí píli, že některé party vodáků dokázaly věnovat spoustu času ke zdokonalení svého výtvoru. Např. velmi pracného Trójského koně nebo plavidlo představující scenérii německého hudebního pořadu Ein Kessel Buntes, kde legrace bylo habaděj, si určitě mnozí zapamatovali až dodnes. Slogany byly také dost výmluvné. Neumíte si představit ty nadměrné náklady na přívěsných vozících, když se účastníci sjížděli s plavidly ze všech koutů republiky,“ vybavuje si s láskou Václav Wippern.

Plavba kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě 2. července 1988.Zdroj: Státní okresní archiv Český Krumlov

Bohuslav Lohoňka vybírá v paměti: „Určitě se mi líbila ponorka, která se skutečně nořila pod hladinu, ale i vynořovala. Za tím muselo být velké nadšení, technické dovednosti a spousty hodin práce. Ten nápad!“

Mezi recesisty se před půl stoletím zrodil i další prospěšný nápad, který má svou tradici dodnes. „Jako správní vodáci jsme řeku nevyužívali jen pro zábavu. Myslím, že na podzim roku 1981 po skončení vodácké sezony, jsme uspořádali akci Čištění Vltavy. Prošli jsme řeku z Vyššího Brodu do Herbertova a vytahali odpad, který, nebudete věřit, zaplnil celý náklaďák. Tato prospěšná akce se ujala a pokračuje vlastně dodnes.“ Jiří Koklar.

Plavba kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě 2. července 1988.Zdroj: Státní okresní archiv Český KrumlovPosádky na vlastnoručně vyrobených lodích, bárkách nebo třeba i neckách se i letos, 29.června, vydají na tradiční pouť po Vltavě do Rožmberka nad Vltavou. Start bude tradičně ve 13.27 ve vyšebrodském kempu Pod hrází. „Připravený máme bohatý doprovodný hudební program, kdy zahrají MoveBreakers, Balkan Party Band nebo country legenda Hastrmani. Čeká nás i bohatý doprovodný program pro děti, připravená bude velká trampolína, malování na obličej, výtvarná dílna a sportovní tematické hry pro děti,“ zve širokou veřejnost Michal Rolčík, vedoucí odboru kultury ve Vyšším Brodě a jeden z organizátorů.

Sám zatím neví, kolik plavidel pojede, protože některé posádky jsou zvyklé hlásit se pár dnů před vyplutím, nebo dokonce až na místě, nicméně zájem zúčastnit se projevili i dávní účastníci plavby. Se svou dvanáctičlennou partou se na Vltavu chystá vyplout Jindra Longauerová z Lipna nad Vltavou. „Jezdíme od roku 2009. Vynechali jsme jen v době covidu. Téma našeho plavidla nemohu prozradit, ale připravujeme se několik měsíců,“ uvádí Jana, která je členem spolku Lipen, jenž organizuje různé kulturní akce.