Už v sobotu. V Brodě jsou jubilejní plavidla, program s koncerty bude do noci

Už jen pár dnů zbývá do startu jubilejního padesátého ročníku Plavby kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě. Pořadatelé připravili na sobotu bohatý program pro celou rodinu, až do půlnoci jsou naplánované koncerty, dílničky a soutěže pro děti. Hlásit se stále mohou i posádky, a to i ty, které by se pro účast rozhodly doslova na poslední chvíli, jelikož se mohou přihlásit i na místě.

49. ročník plavby kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě. | Video: Deník/Zuzana Gabajová