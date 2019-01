Českokrumlovsko - Plesová sezona je opět tady a spolu s ní příležitost obléci se do gala a užít si příjemného společenského večera v plném lesku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Pokud si dámy pořídily dlouhé róby v antickém stylu, vědí, co je letos „in".

„Letos jsou pro dámy v trendu úzké šaty vepředu s hlubokým dekoltem a dole s rozparkem," říká majitelka půjčovny společenských šatů Eva Šubrtová z Větřní. „Zkrátka antický styl, šaty pod ňadry přestřižené. U pánů přetrvává klasický oblek," shrnula.



Oblíbené jsou u dam a dívek Českokrumlovska také šaty krátké. „Záleží na druhu plesu," míní Eva Šubrtová. „Na ty obyčejnější ženy volí i krátké šaty."

Sama už na plesy rezignovala. „Jsem v důchodu, tak na plesy už nechodím, ale v mládí to bylo samozřejmě jiné. Pochopitelně se nosily jiné šaty a hlavně z jiných materiálů. Ale tehdy to bývaly i jiné zábavy. Dnes mi připadá, že se mladí neumí bavit bez alkoholu a trvá jim, než se odhodaljí tancovat. To když se někam vydáme s partou ´babˇ, většinou sál roztancujeme my, pak teprve se začnou přidávat ostatní," smála se.



„Mně připadá, že lidé dnes strašně šetří, takže si na ples obléknou, co je napadne," míní Ivana Machalová z českokrumlovského butiku. „Spíš kratší šaty, třeba krajkové, dlouhé se zatím neprodávají. Prostě šaty, které se pak dají využít i jinam jako do divadla, na koncert, nebo na párty. Doby, kdy ženy chtěly mít krásnou dlouhou róbu, jsou pryč."



Možná v případě dlouhých rób ženy raději volí půjčit si je v půjčovně. „To se jim ale vůbec nevyplatí. Navíc pak aby trnuly, aby jim šaty někdo neponičil."



Bohužel se zdá, že řada lidí oblečení na plesy podceňuje. „Já pořád vidím ples jako rozsvícené lustry, cinkrlátka, pěkné róby, flitry, aby se šaty trochu leskly. A podle mě, ples, to jsou dlouhé šaty. A ty už si dnes koupí spíš dívky na maturitní plesy než dámy. Některé ženy to řeší pouze kalhotami a halenkou, jedna zákaznice mi dokonce řekla, že půjde na ples v džínách a k tomu si vezme jenom nějaký světřík. To si říkám, že pak nemusí na ten ples chodit. I na vesnické bály by se měli lidé pěkně obléci."



Nicméně Ivana Machalová připouští, že v tomto směru již polevili také výrobci. „Dřív, co bylo nádherných šatů, a kolik se jich prodávalo. Dnes výrobci říkají, že se jim je nevyplatí šít."