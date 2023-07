I na slzy smutku a dojetí došlo v pátek 30. června ráno, kdy se naposledy pro veřejnost otevřela pobočka České pošty na krumlovském sídlišti Plešivec. Jeho obyvatelé se, alespoň symbolicky, přišli s pobočkou, která sídlila v budově, jež si postavili sami Plešivečáci v 80. letech v tehdejší akci Z, rozloučit, postěžovat si a také zavzpomínat.

Mezi nimi byla i Hana Německá, která zašla za „svými“ děvčaty, jak říká, na pobočku. Bohužel se s nimi rozloučit nemohla, pracovnice pobočky v práci nebyly. Vybíraly si totiž poslední pošťáckou dovolenou. „Děvčata tu pracovala už nějaký ten pátek a já jsem sem chodila pomalu jako domů, jako ke známým na návštěvu. Se vším pomohly, poradily, byly vždycky moc ochotné,“ svěřila se. „Bude mi po nich moc smutno. A to, že tu pošta končí, je katastrofa. Vezměte si, jak je velký Plešivec, k tomu i Spolí. Vadí mi to, protože jsem si sem chodila pro důchod a různé další pochůzky. I popovídat si s děvčaty, nikdy vás neodbyla a není to přitom žádná lehká práce. Je mi to líto, cítím se bezradně.“

Důchod jí teď nějakou dobu bude domů nosit doručovatelka, pak si ho jezdit vybírat osobně do banky. „Čekala jsem, že ten převod půjde rychleji. Na Okresní správě sociálního zabezpečení mi dali papír, se kterým jsme šla do Spořitelny, a pak zpátky na správu a tam mi řekli, že vyřízení bude trvat tři měsíce.“ Důchod si nechávat na účtě a pak platit kartou nechce, jak říká, musí mít peníze v ruce. Bude proto jezdit městskou dopravou, tzv. Kolečkem do mobilní pobočky banky ke Kauflandu a později do kamenné pobočky v bývalé Mototechně v ulici Za Tiskárnou.

Poslední minuty na pobočce České pošty na krumlovském sídlišti Plešivec. Rozloučit se s ní přišli (zleva) i Hana Německá a manželé Vlastimil a Elena Neumanovi.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

S poštou a jejím pracovnicemi se přišli rozloučit i manželé Neumanovi. „Chodil jsem sem pro peníze pro svou nemohoucí sestru, která má účet u poštovní banky. Na základě notářské dohody, kterou jsme podepisovali už před mnoha lety, ani jinam chodit nemůžu, takže budu muset jezdit na hlavní poštu na Latrán,“ posteskl si Vlastimil Neuman. „Přiznám se, že tomu rozhodnutí zrušit právě tuto pobočku příliš nerozumím, jen na našem sídlišti je 809 bytů a žije tu kolem tří tisíc lidí.“

Dům, v němž pobočka sídlila, je v soukromém vlastnictví. „Ale pozor, stavěli jsme si ho my sami v akci Z v 80. letech! To byly časy…“ připomněli se smíchem Neumanovi.

Na hlavní poštu přednostně s rezervací

V pátek se ale neuzavřela jen plešivecká pošta, jedna sloužila i obyvatelům sídliště Mír a okolí. „Hlavní pošta je na uzavření obou poboček připravená, už dva týdny se balíky či dopisy ukládají právě tam a žádný nával jsme nezaregistrovali, otevřená jsou všechna okýnka a žádné fronty se netvoří,“ přiblížila Zuzana Müllerová, zástupce vedoucího hlavní krumlovské pošty. „A ráda bych připomněla možnost, že se zákazníci mohou na pobočku objednat, podobně jako třeba na městský úřad, byť to příliš nevyužívají. Stačí pak, když do systému zadají kód a jsou hned na řadě. Já myslím, že ten strach z toho, že na Latránu budou trávit čas ve frontě, je zbytečný.“

Informační kampaň, co bude po zavření poboček, běžela přes dva měsíce, obyvatelé oblastí, kde o poštu přiši, dostali hned zkraje do schránek letáky, informace předávaly i pošťačky.

