„Občas se s pomocí připojí i naše děti či muži,“ říká Marcela Máchalová, která se jinak ve volném čase věnuje přípravě kulturních akcí místních dobrovolných hasičů. „To je tady takový středobod spolkového života,“ doplňuje ji kronikářka Marcela Barešová a dodává, že během sedmi let se počet andělů zněkolikanásobil.

„První rok jich bylo osm, druhý rok už dvacet,“ upřesňuje. K výzdobě je před lety inspirovala obec Lom, která je vyhlášená svými čarodějnicemi. „Byl ale čas adventu, a tak máme místo čarodějnic anděly,“ říká se smíchem.

Řidiče, kteří vískou projíždějí, netradiční výzdoba pravidelně zaujme. Ale nejen je.

„Také jsme tu zažili popeláře, který si nejdřív před jedním z andělů poklekl a pokřižoval se. Teprve pak se pustil do své práce,“ přidala k dobru netradiční historku Anna Zdeňková, další z místních hasiček, jež se na tvorbě andělů podílejí.

„Každý je originál. Někteří jsou v životní velikosti, jiní maličcí a z různých materiálů. Vždyť nikdo z nás nevíme, jak opravdový anděl vypadá,“ dodává. Věří, že díky návštěvníkům objevili i sílu přírodní energie, která vyzařuje na místní kapličce, také vánočně vyzdobené.

Před dvěma lety navíc v Nových Dvorech vložili do betléma návštěvní knihu, do níž lidé píší své vzkazy a dojmy. „Máme radost, že se k nám jezdí podívat lidé z různých koutů republiky a srdečně jim děkujeme za jejich krásné vzkazy,“ shodují se ženy. Letos se nově do tvorby andělů zapojila další rodina. „A hned napoprvé se jim moc povedl,“ chválí.

Zapojit se chystají také děti z opařanské základky, které mají v nejbližších dnech přivézt do Nových Dvorů svého vlastního anděla.

„Vše pečlivě zapisuji do naší kroniky, aby i další generace věděla, co se zde všechno dělo. Andělé, pohoda a dobří lidé zkrátka patří k Vánocům, a tak se snažíme tuto atmosféru navodit i v naší vesničce,“ doplňuje kronikářka Marcela Barešová.

„Nejsme žádní profesionálové, proto omluvte i jejich případné nedokonalosti. Tvoříme je ale s láskou a nadšením,“ uzavírá Marcela Máchalová.