Proměnlivé počasí znamená spíše průměrnou návštěvnost tam, kde už zahájili provoz. Část plováren se přidává teprve v těchto dnech. Vstupné většinou zůstává stejné. Hygienici už sledují i přírodní koupaliště například Lipno nebo Staňkovský rybník.

Letní plovárna v Písku už zahájila provoz, ale vstup na dolní pláž je částečně omezen. | Video: Edwin Otta

Sluníčko se v sobotu vrátilo v plné síle a zajistilo Jihočechům krásný den. Naplnily se i letní plovárny. Lidé přišli i do Písku na koupaliště, které bylo dva týdny zavřené.

Na letošní hodně deštivé počasí totiž nejvíce na jihu Čech doplatila právě známá písecká venkovní plovárna v lokalitě U Václava. Když před dvěma týdny začala zvedat Otava hladinu, preventivně byl provoz přerušen. Řeka pak zabrala dolní travnatou pláž, která leží těsně u vody. Od 13. června 2024 je sice znovu otevřeno, voda už opadla, ale podle vedoucího plaveckého stadionu Písek Romana Drnce je pláž stále podmáčená a na část se stále nesmí vstupovat.

Jinak ale plovárna, která patří pod Městské služby Písek, funguje. „Návštěvníkům je opět umožněn vstup do řeky. Z důvodu stále promáčené spodní pláže je vstup do řeky veden po vyznačené trase. Postupné zpřístupnění spodní pláže bude záviset na jejím vysychání,“ uvedl Roman Drnec a doplnil, že už se také znovu půjčují plavidla. Vstupné je v Písku stejné jako vloni a činí pro dospělého 90 Kč na celý den a 75 Kč po 16 hodině (otevírací doba je 9.30 až 19.30 h) a pro děti do 140 cm 60 Kč a 45 Kč (děti v kočárku zdarma). U vstupného jsou možné i různé slevy, které lze najít na webu plovárny.

Přibyla skluzavka a lehátka

Proměnlivé počasí hodně ovlivňovalo v minulých dnech návštěvnost v Českých Budějovicích. „Chodily desítky lidí denně. Podle počasí. Spíše plavci, kteří si přišli zaplavat do bazénu, kde nebylo tolik lidí jako na kryté plovárně,“ popsal začátek sezóny ředitel Sportovních zařízení České Budějovice Jan Velikovský.

Na letní plovárně, která patří městu stejně jako krytý bazén, přibyla nová skluzavka do dětského bazénu, lehátka, slunečníky nebo reproduktory. Před sezónou se dělaly běžné menší opravy jako každý rok. Vstupné zůstalo stejné jako vloni. Pro dospělého jsou tři hodiny za 100 Kč, celý den za 130 Kč, děti od 3 let do 150 cm zaplatí za tři hodiny 60 Kč a za celý den 80 Kč.

V jihočeské metropoli otevřeli vloni venkovní plovárnu na konci května. Minulý rok přišlo celkem 39 691 návštěvníků. „To je lepší průměr,“ uvedl Jan Velikovský a připojil, že vnitřní bazén bude zavírat 22. června 2024. Budou se tu pořádat hry dětí a mládeže a potom přijde na řadu běžná údržba.

Přidají se tento týden

K oblíbeným letním plovárnám na jihu Čech patří i koupaliště v Milevsku. To se chystá otevřít své brány v úterý 18. června 2024. O všechna sportoviště patřící pod město se stará SPOS Milevsko. Jednatel firmy Pavel Stejskal pro Deník uvedl, že se nezdražovalo a před sezónou se prováděla běžná údržba. „Průměrná návštěvnost je necelých 10 000 lidí,“ zmínil Pavel Stejskal.

Areál milevského koupaliště nabízí dva bazény pro plavce (ten menší pro děti) i brouzdaliště pro děti, travnaté plochy, které jsou zčásti ve stínu a například i volejbalový kurt. Celodenní vstupné pro dospělého činí 100 Kč, mládež (od 16 do 21 let) a senioři nad 70 let zaplatí 70 Kč, děti od 6 do 15 let 55 Kč. Vstupné po 15. hodině je levnější.

Letní koupaliště v Jindřichově Hradci zahájí provoz v úterý 18. června 2024, celodenní vstupné pro osobu nad 150 cm je 100 Kč, od 15. hodiny potom 80 Kč. Pro děti a seniory platí taxy 60 Kč a od 15. hodiny 50 Kč.

V Dačicích otevřou letní plovárnu ve středu 19. června 2024. Provozní doba je v pracovní dny od 14 do 20 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin. Návštěvníci mají možnost využít plavecký a rekreační bazén s divokou řekou, masážními lavicemi a chrliči. Dominantou koupaliště je třídráhová skluzavka a tobogán. Nejmenší mohou využít dětské brouzdaliště se skluzy a stříkajícím nosorožcem. Voda v koupališti je vyhřívaná. Areál nabízí možnost občerstvení a sportovního vyžití pro všechny generace.

Celodenní vstupné v Dačicích vyjde na 140 korun pro dospělého, děti do 15 let a senioři nad 60 let zaplatí 100 korun, ale je možné využít různé slevy a několik variant levnějších vstupenek na různé části dne.

Hygienici už zahájili sledování kvality na Lipně

Hygienici už také zahájili kontroly vody v některých oblíbených přírodních lokalitách. V rámci mimořádného odběru byla na začátku minulého týdne odebírána voda ve Staňkovském rybníku, který byl v minulém týdnu hodnocen stupněm tři, a stejně tak byla trojkou v minulém týdnu hodnocena i koupací voda u pláže v Lipně nad Vltavou. „Podle výsledků rozborů v obou lokalitách nedošlo ke zlepšení ani zhoršení,“ uvedla ve čtvrtek k výsledkům laboratorních rozborů ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Voda u Lipna nad Vltavou byla opět hodnocena stupněm tři, představujícím zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru byla překročena limitní hodnota ukazatelů sinice a chlorofyl-a a byla zde snížená průhlednost. Podobné hodnocení a stejná doporučení pro vodní rekreaci má i Staňkovský rybník – jižní břeh, tedy platí zde stupeň 3, dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a. Vzorky pro další rozbory budou hygienici odebírat v pondělí 17. června.