Poslední dálniční úsek, který zbývá postavit mezi Českými Budějovicemi a Táborem má být hotov do konce roku. Pracuje na něm sdružení firem vedené společností Eurovia.

Podle Ivety Štočkové, tiskové mluvčí Eurovie se nyní pracuje na poslední nerekonstruované části bývalé silnice I/3. Ta se po úpravě do dálničních parametrů stane polovinou budoucí kapacitní komunikace. „Děláme všechno pro to, aby bylo možné daný úsek dálnice dát řidičům plně k dispozici do konce letošního roku,“ zmínila k termínu předpokládaného dokončení Iveta Štočková. Mluvčí Eurovie ale upozorňuje, že ještě několik měsíců budou pokračovat dokončovací práce v okolí díla a nezbytná administrativa.

Staví se i dva úseky jako budoucí obchvat Českých Budějovic. Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, pro Deník uvedl, že na trase Úsilné – Hodějovice se například zpevňuje podloží pro most, který překlene Hodějovický potok. Obchvat jihočeské metropole, který vede až ke Třebonínu, má být najednou zprovozněn v roce 2022.

Celá jihočeská část D3 až k rakouské hranici pak podle ŘSD začne sloužit řidičům v roce 2024.