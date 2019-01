Jižní Čechy – Milou návštěvu koledníků uvítají v prvních dvou lednových týdnech obyvatelé většiny jihočeských domácností.

Po drobných nasbírají miliony. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Na tradiční Tříkrálovou sbírku vyráží jen v českobudějovické diecézi 1380 skupinek s již dobře známými zapečetěnými kasičkami. Příspěvky, které se podaří více než pěti tisícovkám koledníků nashromáždit, pomohou nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným lidem.



„Z darů zůstává 65 % přímo v obci či regionu, kde se vykoledovaly, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % putuje na celostátní projekty a na samotnou organizaci jde zákonných 5 %,“ vysvětluje využití peněz pracovnice Diecézní charity České Budějovice Martina Baráková.



Například v Českých Budějovicích tak můžete pomoci městské charitě, podpořit chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí nebo přispět na léčbu a rehabilitaci dětí z Ledenic a Trhových Svinů. Na řadě míst příspěvky využijí krizová centra, poradny, dětské domovy či hospice.



A může to být citelná podpora, vždyť loni koledníci v českobudějovické diecézi vybrali rekordních 7 165 575 korun. Letošní sbírka je povolená od 1. do 14. ledna. Symbolické slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019 v Českých Budějovicích se uskuteční ve čtvrtek. „Průvod koledníků v čele se Třemi králi na koních vyjde v 16 hodin od katedrály sv. Mikuláše a vydá se kolem náměstí Přemysla Otakara II. Po návratu do katedrály koledníkům nejen z Budějovic, ale i jejich zástupcům z celé diecéze požehná českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil,“ zve Martina Baráková.