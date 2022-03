Ve skříních mají výzbroj a německé vojenské uniformy a dohromady společnou sbírku dobových předmětů z doby okupace. Dobu okupace totiž ukazují. Lidé nesmí zapomenout. Nápad se zrodil na rybách.

„Klub má momentálně jedenáct aktivních členů,“ seznamuje se spolkem jeho předseda Michal Lendacký. „Jsou mezi námi tři slečny, stálé členky spolku a jedna s námi spolupracuje příležitostně.“ Dívky se věnují uniformám, ale také dobovému šatstvu. Během dvou let se jim podařilo dát dohromady nádherné róby z 30. a 40. let včetně doplňků. Zároveň vytvořily jednotku zdravotních sester pod vedením Helferinnen.

Leckoho zřejmě překvapí, že klub představuje jednotky SS. To není proto, že by se v krutostech a smýšlení SS zhlédli. „Na protektorátní dobu, nejtemnější epochu naší historie, se začíná strašně zapomínat,“ vysvětluje Michal Lendacký. „Plno lidí dnes už neví, kdo to byl esesák, všichni si myslí, že každý Němec byl špatný. To ale není pravda. Je třeba rozlišovat wermacht – klasickou německou armádu, která musela bojovat. A pak byli fanatici, grázlové od SS, kteří šli za tou ideologií tak silně, že jim bylo všechno jedno. Když pochodoval wermacht, neměli lidi takovou hrůzu, jako když po ulici šel esesák. To se schovávali a báli se, protože nikdy nevěděli, co ho popadne a někoho zastřelí. Zaměřujeme se na to, abychom ukázali špatnou stránku války. Aby lidi nezapomněli na válečné zlo.“

Klub mnohé z toho, co vlastní, ukazuje v plné parádě při rozmanitých příležitostech. Různě po republice při ukázkách vojenských bojů pro veřejnost, kdy spolupracují s dalšími kluby vojenské historie. Také je občas využijí filmaři. V roce 2018 spolupracovali jako komparz s filmovou akademií M. Ondříčka v Písku pod taktovkou režiséra Ondřeje Veverky a jeho štábu. O rok později byli přizváni k natáčení dvoudílného historického filmu Anatomie zrady pro ČT. Členy klubu můžete vidět v obou dílech. V roce 2020 se podíleli na vzniku dokumentu na hradě Rožmberk s názvem Po stopách Hitlerových peněz, kam je přizvala Jihočeská filmová kancelář. „Filmování si užíváme, ale jak se to vezme,“ usmívá se Michal. „V uniformách je totiž horko. Nezdá se to, ale když je hezky, je člověk brzy strašně zpocený. Ale je to náš koníček, baví nás to.“

Nad jejich sbírkou rozmanitého vybavení a výzbroje by zřejmě nejedno klukovské srdce zaplesalo. Tvoří ji samopaly, útočné pušky, kulomety, granáty, pancéřové pěsti, ale i originál tiskoviny a mnoho dalšího. „Máme samozřejmě i stany, je toho opravdu hrozně moc,“ přitakává Michal Lendacký. „I některé opravdu zajímavé věci, které jsme dostali třeba darem, jako originál porcelán. Jinak dáváme dohromady auto Opel Olympii z roku 1938. Je to ještě na hodně dlouhou trať, protože díly se shánějí strašně těžce. A je to hodně finančně náročné, stejně tak časově. Ale loni jsme si pořídili nákladní auto Praga RN z roku 1939. Je kompletní a plně pojízdná. Přímo v barvách wermachtu. Až bude Opel hotový, začneme ho předělávat do barev SS.“

Klub se neobejde bez vojenského cvičení. To se odehrává v pronajaté lesní lokalitě o velikosti 1,5 hektaru na odříznuté samotě. „Protože pro lidi by asi nebylo dobré potkat na procházce v lese bandu esesáků v uniformách,“ podotkl s úsměvem Michal Lendacký. „Ten pozemek jsme si zkultivovali, byl celý zarostlý. Jsou to ruiny statku zbořeného kvůli železné oponě. Tím máme pro cvičení i vhodné kulisy. Jezdíme tam cvičit jednou dvakrát do roka, abychom se naučili povely v němčině a vystupovat jako Němci. Aby kluci uměli opravdu stát v pozoru, a vypadalo to věrohodně. Musíme historii ukazovat takovou, jaká byla. Jakmile oblékneme uniformy, jsme ti zlí Němci. A musíme se tak chovat.“

Poslední dobou Spolek vojenské historie Horní Dvořiště moc k vidění nebyl. Nejprve mu nepřála doba covidová, teď vše maří útok na Ukrajinu. Plánovat si tedy něco na tento rok je složité. „Mělo být několik akcí ve spolupráci s kluby, co dělají Rudou armádu. Kvůli hrůzách na Ukrajině se všechno ruší. Narychlo nám teď zrušili tři akce a dneska volali, že se ruší i akce čtvrtá.“

Přesto se se členy spolku brzy budete moci setkat. V Kaplici se připravuje ke konci května výstava v kavárně Kap Café ve spolupráci s kinem Kaplice. Budou to výstavy k připomenutí hrdinného skutku parašutistů při atentátu na Heydricha před 80 lety. „Kvůli situaci na Ukrajině musíme svůj původní záměr předělat, což je spousta práce navíc. Plakáty už byly hotové, a teď se vše musí předělat.“

Aby bylo zcela jasno, spolek důrazně prohlašuje: „Členové SVH Horní Dvořiště nepodporují rasovou ani jinou zášť. Nejsme členy žádného hnutí, potlačující lidská práva a svobody skupin či jednotlivce. S okupanty, i když je znázorňujeme, nijak nesympatizujeme a nijak se s nimi neztotožňujeme.“