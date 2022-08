20 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan Lakomý„Vybaví se mi třeba, jak jsem po prsa ve vodě držel našeho psa a dával ho hasičům do raftu,“ vzpomínal Richard Mazanec. „A tady tudy ven průjezdem nás hasiči odtáhli nahoru na náměstí. Přišlo to strašně rychle. Ještě v osm večer byla voda takhle dole. Pak přišly nějaké klády nebo co, ty ucpaly můstek támhle nad námi. Voda se pak hnala tamhle tudy, narazila do baráku a přihnala se sem. Měli jsme zatarasený barák, tedy vrata, pytli s pískem. Nejdřív to bylo dobrý, pak se to ale protrhlo a voda se dostala do dvora, v tom průjezdu jsem měl vodu po prsa.“ Tím pádem voda vnikla i do přízemních bytů. Vše se odehrávalo v noci. „Tomu ale předcházelo, že jsem byl nahoře v patře u sousedky, protože jsme na to koukali z okna. A viděli jsme, jak do proudu spadl s autem pán z e.onu. Podařilo se mu z auta vyskočit a zůstal tadyhle na těch stromkách viset. Slyšeli jsme ho, jak volá o pomoc. Volali jsme záchranáře. Hasiči tady pak pouštěli raft. Jeden se pustil dolů a přitáhl ho. Bylo ale těžké se k němu dostat, protože byl velký proud.“

Přečtěte si příběhy Jihočechů, kteří před velkou vodou utíkali, a u fotek zavzpomínejte, jak ničivé povodně v roce 2002 zpustošily náš kraj.

• ze 6. na 7. srpna spadlo např. v Pohorské vsi 278 mm srážek

• 8. srpna voda z Malše, Vltavy a menších toků zaplavila jihočeská města

• 9. srpna přestalo pršet, první vlna opadla

• 11. srpna znovu začalo silně pršet a 12. srpna přišla druhá, mnohem silnější vlna… Více k tématu ZDE.

Obyvatelé domu v horním patře přemýšleli, co budou dělat. Voda stále stoupala a hasiči se rozhodli obyvatele domu evakuovat. „Hasiči museli rozbít zatarasená vrata průjezdu, protože jinudy než dvorem by se pro nás nedostali. V ten moment se zalil celý dvůr, všude plavali pstruzi z vyplavené pstruhárny v Mostkách,“ vyprávěl Richard Mazanec, co se mu vybavovalo z té doby. „Poté, co nás odvezli, voda opadla asi za den a půl a za dva dny přišla ještě větší vlna, ale to už jsme tu nebyli. My se přemístili na chalupu nedaleko ve vesnici. V té době jsme se ženou ještě neměli děti.“

„Bylo to hrozné. To, co jsem tehdy zažil a viděl, se mi pořád vracelo, v zimě, mrazu nic příjemného,“ pokračoval Richard Mazanec. „Viděli jsme i to, jak při první vlně voda smetla auto s člověkem, který se v něm utopil. Rozhodně člověk na ty povodně nezapomene, ale ne že bych z těch zážitků měl nějaké trauma. Znova zažít bych to nechtěl, před tím živlem neutečete.“

Po povodních časem město byty v domě zrekonstruovalo. „Něco dělalo město, něco si dělali lidi sami,“ vzpomínal Richard Mazanec. „Dole bydlel pan Polák, to byl zedník. Tak mu akorát vozili materiál a ten si to dělal sám. My bydleli v patře, já tu už pět let nežiji, ale mám tu děti. Ve sklepě je to zaplavení pořád cítit.“

