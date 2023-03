O deset korun zvedli ceny těch levnějších obědů v Bufíku, což je rychlé občerstvení nedaleko krumlovského vlakového nádraží. „Zdražoval jsem dvakrát po pětikorunách a spíš jsem si utrhl od zisku, než abych cenu rapidně zvýšil pro zákazníka,“ vysvětlil provozovatel Bufíku Martin Helcl. „Po prvním zdražení přišel i nárůst cen kuřecího, vepřového nebo zeleniny, tak jsem zvýšili ještě jedou o pět korun.“

Loni tam obědy stály 95, resp. 100 Kč, teď jsou např. masové koule v rajské s těstovinami nebo hamburská vepřová kýta s knedlíkem za 110 Kč. „Pokud je jídlo surovinově náročnější, jsme na 115 korunách. Ale řízek se salátem a smažák s hranolky držíme na stejné ceně celou dobu, 125 a 120 korun,“ doplnil Marin Helcl. „Jsme zaměření hlavně na místní, jezdí k nám dělníci, kteří tu pohodlně zaparkují, důchodci ze sídliště si chodí pro oběd do kastrůlků. A máme hezké porce, vaříme na 180 g, 200 g, všechno je domácí, včetně knedlíků, takže se u nás dobře nají za slušné peníze a navíc jsme opravdu rychlí.“

Obědy do 130 korun plánují prodávat v bývalém Rondu, kde v pondělí 13. března otvírají zbrusu novou Jídelnu Krumlov. „Oběd typu francouzské brambory bude samozřejmě levnější,“ slibuje Stanislav Mařík, který bude rychlé občerstvení provozovat s bratrem. „I v důsledku nárůstu cen energií teď lidé počítají každou korunu. Nemůžou nechat čtyři tisíce za oběd za měsíc, i s tím musíme při naceňování počítat.“

Budou mít zatím, než se provoz rozjede, otevřeno ve všední dny od rána do půl čtvrté odpoledne. „Pro začátek plánujeme šest, sedm jídel, lahůdky, jako jsou sekaná, pikador, saláty, chlebíčky… Všechno budeme vyrábět na místě, nechceme nic dovážet, abychom se s cenami mohli dostat co nejníže.“ Počítají, že strávníci do Jídelny budou přicházet i z průmyslových podniků v Tovární ulici. „Chceme, aby se zvládli najíst do pětadvaceti minut, jelikož mají jen půlhodinovou pauzu na oběd.“

Na model rychlého občerstvení v vlastní výrobnou najeli i proto, že před pár lety skončil slavný bufet Fontána v centru. „Mít dnes v nabídce chlebíček není problém, ale dva chlebíčky na oběd za šedesát korun, to už si leckdo rozmyslí. I to je důvod, proč nechceme jít cestou subdodávek,“ vysvětlil Stanislav Mařík.

Celorepublikově se cena oběda oproti loňsku zvedla o třicet korun. Zatímco loni strávníci za oběd zaplatili v průměru 150 korun, teď už to je něco přes 180 Kč. Za rok tak jedna porce oběda zdražila o necelých 20 procent, jak uvedla společnost Sodexo Benefity, která je největším poskytovatelem benefitů v Česku.