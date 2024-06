Aby se z krásné šumavské přírody v okolí Lipna nad Vltavou mohli těšit i budoucí generace, přichází tamní rodinný areál s udržitelnými projekty, které podpoří jak přírodu, tak místní podnikatele. Co to znamená v praxi? Např. zkrácení dodavatelských řetězců na minimum, ekologický způsob dopravy po destinaci nebo návrat starého šumavského plemene ovcí.

V sobotu 22. června v Rodinném areálu Lipno slavnostně otevřou naučnou stezka k ovčínu. | Foto: Se svolením Rodinného areálu Lipno

„S cílem zachránit genofond ovce šumavské, historicky šlechtěného plemena v okolí Lipenska, jsme na sjezdovkách založili novou farmu Ovčín,“ vysvětlil ředitel areálu Matěj Kratochvíl. „Její součástí je aktuálně dvacet devět ovcí, jež se prohánějí po svazích a spásají trávu, která by jinak musela být upravována strojově.“

Ovčín se zároveň stal novým výletním místem. Vede k němu nová naučná stezka dlouhá zhruba tři kilometry a návštěvníci se na ní cestou dozví zajímavosti z historie Lipna i fakta o šumavské přírodě. Naučná stezka bude oficiálně otevřena 22. června.

Okolí lipenské přehrady přímo vybízí k cyklovýletům a díky rozsáhlé síti cyklostezek si z pestré nabídky vybere každý, včetně rodin s menšími dětmi. Pro ty je ideální nový úsek cyklistické cesty podél Čertových proudů do Vyššího Brodu. Trasa měří zhruba 11 km, je mírně z kopce a po cestě nabízí krásnou podívanou včetně možnosti zastávky u Čertovy stěny. „S cílem usnadnit cyklistům plánování výletů přináší Rodinný areál Lipno nový projekt a zároveň největší plánovač cyklovýletů na Lipensku – KolemKolem.info,“ přiblížil mluvčí areálu Jiří Gruntorád. „Web umožňuje výběr výletu podle délky trasy, typu kola i úrovně obtížnosti. Plánovač poskytne vše potřebné včetně informací o místech pro občerstvení, servisu kola a možnosti přenesení trasy do hodinek či cyklo navigací. Součástí projektu je i pohodlný způsob dopravy za pomoci lanových drah, přívozů, nebo cyklobusů, tzv. Lipno.pass. Do budoucna se výletníci mohou těšit i na SOS vozy, které v případě defektu přijedou a odvezou cyklisty zdarma do nejbližšího servisu.“

Rodinný areál Lipno v rámci své udržitelné strategie pracuje i s dodavatelskou sítí a doplňuje ji o ještě více lokálních dodavatelů, včetně řeznictví Kramolínský vůl a biofarmy Kraselov nedaleko Lipna nad Vltavou. Odtud se dováží maso např. pro hotel Element a restauraci Stodola. Pečivo zase dodává pekařství v nedalekém Vyšším Brodě. Cílem je zkracování dodavatelských řetězců, aby se s potravinami pro místní ubytovací a stravovací zařízení nemuselo jezdit přes půl republiky.

Snaha chovat se zodpovědně se promítla i do zdrojů energie pro celý areál. Například elektrická energie pochází z vodní elektrárny Lipno a využitá voda pro areál se vrací zpět do přírody, aby mohla být znovu využita.