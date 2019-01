Větřní – Rozsáhlou revitalizací prošlo v uplynulých letech větřínské sídliště Urbal. Vedení obce nechalo během tří etap, z nichž ta poslední byla dokončena na konci minulého roku, upravit parkoviště, chodníky či například veřejnou zeleň.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

V plánu byla ještě čtvrtá fáze, která by měla práce na Urbalu zakončit. Jak to tak ale vypadá, na tuto závěrečnou tečku již s největší pravděpodobností nedojde. Místo toho obec nasměruje svoji pozornost na své další veliké sídliště – Mír.

Usoudili jsme, že už je na Urbalu všechno dostačující, tudíž je třeba hledět zase jinam," zmínil starosta Větřní Antonín Krák. Sídliště Mír potřebuje vyřešit hned několik problémů, mezi něž patří nedostatečné parkování či třeba veřejné osvětlení. Do první fáze úprav by se obec měla pustit již v letošním roce. Bohužel se však nestihl termín pro podání žádosti o dotaci, tudíž žádné rozsáhlé práce Větřínští očekávat nemohou. „Podání žádosti do titulu na regeneraci sídlišť mělo uzávěrku 15. února, což pro nás bylo nereálné, protože jsme ještě neměli územní povolení," vysvětlil starosta.

Obyvatelé Míru se alespoň dočkají vybudování parkoviště. „V rozpočtu na rok 2013 jsme s částkou na vybudování parkoviště počítali. Otázka parkovacích míst tak bude vyřešena," řekl Antonín Krák. „Také bychom se pokusili uspět v programu Oranžová hřiště, abychom na Míru mohli vybudovat dětské hřiště."

Místní občané snahy vedení Větřní o zvelebení celé obce jedině chválí. „Díky dotacím se zde podařilo opravit chodníky, park, zelené plochy, schodiště a tak dále," uvedl například senior Zdeněk Duffek. „Je dobře, že se podařilo dotáhnout do konce třetí etapu revitalizace Urbalu, protože nyní už by zde mělo být všechno hotové."