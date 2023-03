První zkouška k letošním Pašijovým hrám, které nově usilují o zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO, se uskuteční v sále kulturního domu v Hořicích na Šumavě v pátek 24. března od 18 hodin. Informoval o tom produktový manažer Turistického spolku Lipensko Pavel Pechoušek.

Pašijové hry v Hořicích na Šumavě. | Foto: Pavel Pechoušek

Zápis na seznam UNESCO loni získal fenomén jihočeského vorařství, což je starobylá tradice spojená se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. "S myšlenkou zápisu jsme si pohrávali delší dobu. Inspirovaly nás společnosti Europassionu. V roce 2021 jsme v týmu, Petr Jelínek, Jiří Pokorný, Miroslav Kutlák, se souhlasem Jaroslava Krčka (hudba Musica Bohemica) a Evy Peckové (majitelka práv scénáře Hořických pašijí) vypracovali a odeslali žádost na Jihočeský Kraj. V červnu roku 2021 byly hořické Pašije zapsány do Seznamu kulturního dědictví Kraje. Čeká nás zápis do Národního seznamu v roce 2023. Zápis do seznamu UNESCO se snad podaří do konce roku 2024," uvedl jeden z hlavních organizátoru hořických Pašijí Miroslav Kutlák.

Hořice na Šumavě na Lipensku se v červnu tohoto roku na tři dny stanou jedním z nejdůležitějších center křesťanských tradic v Evropě. Sjedou se sem ti největší znalci z patnácti států celé Evropy na kongres zvaný Europassion 2023, kterého se tradičně účastní města či obce z celého kontinentu, kde se udržuje tradice inscenací pašijových her. "Součástí budou samozřejmě i tradiční divadelní představení. Hrát se bude v Květnou neděli 2. dubna v klášterní zahradě v Českém Krumlově a 3. června a 10. června v amfiteátru v Hořicích na Šumavě," doplnil Pavel Pechoušek. Hořičtí ochotníci znovu nacvičí pašijové hry. V divadelním kuse, který se hraje v tamním, jedinečném přírodním amfiteátru hraje šedesát lidí, dalších zhruba dvacet se stará o přípravy a produkci. Zajímavostí je i to, že se do příprav či hraní pravidelně zapojují celé rodiny.

V programu kongresu Europassion 2023, který se bude konat od 8. do 11. června, budou kromě slavnostního pašijového představení i přednášky, unikátní promítání fragmentu filmového záznamu Hořických pašijových her z roku 1897, což je druhý nejstarší film natočený ve střední Evropě, vnitřní i venkovní výstavy věnované historii i současnosti pašijových her, na účastníky čeká slavnostní odhalení památníku všem nositelům této tradice a mnoho dalšího.