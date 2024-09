Příjem zakázek a fakturace Baví Vás péče o zákazníky a chcete uplatnit svou angličtinu? Firma Rovyna s.r.o. je stabilní ryze českou společností s vysokou prestiží ve svém oboru zabývající se výrobou rotačních výsekových nástrojů pro výrobce obalů. Sídlíme v nově postavené budově v Rojšíně a jsme vybaveni nejmodernějšími technologiemi. Naše produkty a služby dodáváme českým i zahraničním zákazníkům. Potřebujeme, aby se naši zákazníci měli na koho obrátit, obdrželi správné informace a dostali perfektní servis. K tomu potřebujeme REFERENTA/KU PŘÍJMU ZAKÁZEK A FAKTURACE, kteří si vezmou za své správné zadání zakázky, a budou spolehlivým partnerem zákazníka pro koordinaci její výroby a fakturaci. Výsledkem Vaší práce bude informovaný a spokojený zákazník, který dostane svou objednávku včas a přesně podle svých požadavků. Vaše činnosti budou zahrnovat zadávání zakázek do systému, spolupráci s konstruktéry, fakturaci zakázek a zjišťování zpětné vazby od zákazníka. Součástí pozice jsou také dílčí administrativní oblasti, takže se můžete těšit na rozmanitou práci. U nás chodíme do práce s radostí, protože jsme přátelský tým. Snažíme se o to, aby se nám dobře pracovalo, a rádi se zlepšujeme. Podporujeme se ve skvělých výsledcích a spolupracujeme na společném cíli. Záleží na každém z nás, takže jsme oceněni za své výsledky. Očekáváme od Vás, že: - se naučíte orientovat v technických údajích a produktech společnosti, jsme připraveni Vás v tom dobře zaškolit - umíte příjemným a vstřícným způsobem komunikovat se zákazníkem a aktivně řešit jeho potřeby - rádi mluvíte a píšete anglicky na potřebné úrovni, alespoň B2 - si umíte dobře zorganizovat práci a spolupracovat v rámci týmu U nás dostanete: - nástupní mzdu od 40 000,- - úplné zaškolení a podporu skvělého kolektivu - ohodnocení podle Vašich výsledků - možnost začlenit se do stabilní firmy, na kterou se můžete spolehnout - parkování přímo u ?rmy - příspěvky na stravu - příspěvky na dovolenou - věrnostní příspěvky na penzijní pojištění a 25 dní dovolené - možnost pracovat v jednosměnném provozu a příjemném prostředí - práci na plný úvazek s možností profesního růstu Pokud máte za to, že je Vám tato práce šitá na míru, neváhejte se nám ozvat, odpovíme všem! 35 000 Kč

Detail nabízené práce