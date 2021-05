Hygienici v úterý zaznamenali 166 případů SARS-CoV-2. Počet vyléčených stoupl o 266 na 92 528, přibylo 7 úmrtí, kumulativní počet zemřelých s COVID-19 je 1 754. Kumulativní počet diagnostikovaných je od začátku pandemie v kraji 97 123, počet aktuálně pozitivních poklesl o 107 na 2 841, tento stav byl v kraji naposledy v první dekádě prosince.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 793 suspektních vzorků, potvrzeno bylo 166 případů, k nemocným přibylo 87 žen a 79 mužů, nejvíce na Českobudějovicku (57), Táborsku (24), Písecku (20), Strakonicku (19), Prachaticku (17) a Jindřichohradecku (16), na Českokrumlovsku bylo 13 případů.

„V posledních týdnech při trasování nových případů pravidelně zjišťujeme, že zhruba v polovině případů dochází k přenosu kontaktem s pozitivní osobou v rodině, mezi příbuznými, případně mezi sousedy. V úterý to bylo více než osmdesát případů. Druhým nejčastějším místem přenosu jsou pracoviště, dnes to byla desítka případů. Díky očkování jsou minimalizovány přenosy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. V úterý jsme zaznamenali jediný případ v sociálním zařízení, hlášen nemáme ani žádný import. Počet aktuálně pozitivních v kraji se opět snížil o 107 osob, nynějších 2 841 pozitivních Jihočechů odpovídá stavu z první dekády prosince,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 2 841 aktivních případů je jich evidováno 985 na Českobudějovicku, 385 na Táborsku, 344 na Písecku, 326 na Jindřichohradecku, 287 na Prachaticku, 251 na Strakonicku a 263 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v kraji dosud indikováno 244 982 PCR vyšetření, dnes jich přibylo 793. Evidovali jsme i další 40 samoplátců, těch bylo zatím testováno 15 079. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 1 186 osob, v souvislosti s COVID-19 dnes bylo hlášeno sedm úmrtí. Celkem bylo verifikováno v celém průběhu pandemie v kraji 1 754 úmrtí,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v kraji pozitivních 50 369 žen a 46 752 mužů. Z 97 123 případů je 27 958 z Českobudějovicka, 15 919 z Táborska, 15 768 z Jindřichohradecka, 12 214 z Písecka, 10 542 ze Strakonicka, 7 845 z Českokrumlovska a 6 877 z Prachaticka. Mezi pozitivními bylo 9 983 dětí do 14 let, z toho 2 111 do čtyř, 3 632 od pěti do devíti a 4 240 od deseti do čtrnácti, 9 471 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 672 do kategorie 25 až 34 let, 16 383 do kategorie 35 až 44 let, 18 535 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 872 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 207 nemocných patří do věkové skupiny 65+, z toho 9 085 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 122 ve věkové skupině 75+.