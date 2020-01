Lidé na jihu Čech nejen na sociálních sítích často řeší, kam vyrazit na zubní pohotovost, když má jejich zubař po ordinační době. Spolehnout se mohou na zubní pohotovost v pavilonu C v horním areálu Nemocnice České Budějovice. Pacienty tu ošetří od pondělí do pátku od 16.30 do 21.30 hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích od 8 do 18 hodin. Petr Studenovský, šéf odboru zdravotnictví na krajském úřadu, uvedl, že zubní pohotovostní služby zajišťují v budějovické nemocnici externí lékaři. Smlouvu má podle jeho slov nemocnice uzavřenou se 160 lékaři.

Pohotovost se střídá

Na Jindřichohradecku došlo k zásadní změně v systému víkendových zubařských pohotovostí v polovině února 2018. Do té doby sloužil vždy zároveň jeden zubní lékař na Jindřichohradecku a druhý v oblasti Dačicka. Po změně však v celém jindřichohradeckém okrese slouží jediný zubař – ať už sídlí v Dačicích či v Třeboni. Podle Pavla Havlíčka, předsedy Oblastní stomatologické komory, byl důvodem k zásadní přeměně služeb snižující se počet zubařů a tím stále obtížnější personální obsazení služeb na Dačicku. „Pro nás Dačické je to dlouhodobě nepříjemné. Osobní zkušenost s tím zatím naštěstí nemám, ale má kolegyně musela už kvůli akutnímu ošetření cestovat do Chlumu u Třeboně a do Kardašovy Řečice. To je z Dačic daleko,“ řekla Petra Závodná z Dačic.

Z Krumlovska jezdí rovnou do Budějovic

Českokrumlovsko je roky bez zubařské pohotovosti a tento stav trvá. Koho přepadne bolest zubů během noci nebo víkendu, nezbude mu než se vydat do nemocnice v Českých Budějovicích, a to ať je z Horní Plané, ze Svatého Tomáše, Studánek nebo z Pohoří na Šumavě, odkud je to do krajské nemocnice několik desítek kilometrů. Když už se tam člověk dostane, není ošetření problém. „Myslím, že mi tehdy vypadla plomba a ošetření na pohotovosti v Budějovicích bylo v pohodě,“ přitakal Milan Mahr.

Na Strakonicku zubní pohotovosti fungují bez problémů už několik let včetně svátků a nejsou zde lékaři, kteří by služby odmítali. Ty fungují ve Strakonicích, Vodňanech, Volyni a Blatné.

Zubní lékařka Ludmila Moravcová má ordinaci v Miroticích. S tím, jak funguje zubní pohotovost na Písecku, je spokojená. „Pohotovostní služba na nás vychází tak dvakrát až třikrát do roka a mileráda ji vždy odsloužím,“ uvedla.

Zubaři slouží vždy ve své ordinaci

O víkendové zubní pohotovosti na Prachaticku se dělí všichni zubaři. Většinou drží službu vždy jeden lékař z Prachaticka ve své ordinaci, a tak se na Prachaticku stává, že o víkendu nebo ve svátek musí pacient například z Netolic až do Vimperka nebo obráceně. O rozpis se starají sestřičky v prachatické ordinaci lékaře Chrášťanského. Jen výjimečně pak odkáží na zubní pohotovost v českobudějovické nemocnici. Tam pacienti stejně musejí v případě, že je bolest zubů zastihne ve všední dny po skončení ordinačních hodin jejich zubního lékaře nebo i o víkendu. Na Prachaticku totiž pohotovost lékaři drží vždy jen v době od osmi do deseti hodin dopoledne, a to jak o víkendu, tak o svátcích.

Zubní pohotovost v Táboře sídlí v ulici Kpt. Jaroše v budově před areálem nemocnice, v takzvané „Zubatce“. Provozuje ji zdravotnická záchranná služba. Otevřeno má v sobotu, neděli a ve svátky od 8 do 12 hodin. Je to jediná zubní pohotovost v okrese. „Ošetřovali mne zde jednou, zhruba před rokem. Byla jsem spokojená. S čím jsem spokojená ale nebyla, bylo to, že přestože jsem dorazila ráno, během soboty byla taková fronta, že jsem šla raději o den později a ještě půl hodiny před otevírací dobou, aby se na mě dostalo,“ sdělila pacientka.

Jinde je hustší síť pohotovostí

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler dodává: „Na jihu Čech je zubních pohotovostí středně. Jsou kraje, kde je zajištěna hustší síť pohotovostí a jsou kraje, kde je to ještě zoufalejší. Záleží, kolik jich kraj objedná. Peněz mají kraje od státu dost. Využití zubních pohotovostí v České republice je velmi malé. Když jde o profesionální zubní pohotovost, tak v některých krajích platí zubní lékaře tak dobře, že se o pohotovosti perou,“ zdůrazňuje.