Nápad vznikl v hlavě tamního Roberta Ouředníka a mohl se uskutečnit díky finanční pomoci vyšebrodského participativního rozpočtu.

„Napadlo mě to už před mnoha lety,“ vyprávěl Robert Ouředník. „Vyšší Brod býval vorařský. Pamatuji si paní Sipalovou, manželku posledního vyšebrodského plavce. Když pomáhala v klášteře a já tam chodil za tatínkem, který tam dělal údržbáře, poslouchal jsem její vyprávění. Plavectví mě zajímalo a zajímá, viděl jsem spoustu filmů, četl knihy o něm už před třiceti lety.“ A tak Robertu Ouředníkovi přišlo smutné, že to vypadá, jako by Vyšší Brod na tradici plavectví zapomněl. „Tady odtud se plavily vory stovky let. V Brodě se vázaly velké vltavské prámy. Ta myšlenka ve mně bublala dlouho. A participativní rozpočet se k tomu – něco konečně udělat – přímo nabízel. Zkusil jsem, jestli se nápad chytne, a povedlo se. Lidi mu dali podporu.“

A tak se v sobotu od parkoviště pod klášterem ozývaly rány sekerami či zvuk pily, klády opracovávali i dospělí návštěvníci a děti si mohly vyzkoušet totéž ve vorařské dílničce.

„Ta vyrobená tabule voru zůstane tady na místě svého vzniku,“ vysvětlil Robert Ouředník. „Má všechny prvky, jaké má vor mít. Děláme ho zde na pravém břehu, kde bývalo obrovské vaziště vorů. Tady stály kopice dřeva až do výšky střech. Hromadily se tu vytěžené klády po celou zimu a odtud se plavily. Každý den odtud odplouvalo několik vorů směr Praha. Voraři to zvládli za týden. Během něho stihli postavit vor, odjet s ním do Prahy a vrátit se zpátky. To je neskutečný výkon.“

Kolem voru už stojí také informační tabule s dobovými fotografiemi a informacemi o vorařském řemesle včetně postupu, jak se vor staví. Tentokrát sice nevyšla původní představa Roberta Ouředníka uspořádat slavnost za účasti potomků rozvětvené rodiny Sipalových, kteří se vorařstvím živili, ale příště se to snad povede. „Moc by mě potěšilo, kdyby tu vznikla nějaká vorařská tradice, třeba slavnosti, aby Brod byl zase znám jako město vorařů,“ říká Robert Ouředník. „A také kdyby se podařilo břehy Vltavy zase zpřístupnit lidem. První návrhy již dostaly zelenou v participativním rozpočtu, takže přibyly lavičky či work-outové prvky.“