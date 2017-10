Počty volných pracovních míst trhají rekordy

Český Krumlov – Sehnat spolehlivého zaměstnance, to je pro mnohé firmy těžký úkol.

Na Úřadu práce v Českém Krumlově. Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Nezaměstnanost v regionu:Okres (průměr): 4,2 %

Nejnižší je v Mojném: 1,2 %

Nejvyšší je v Pohorské vsi: 9,4 %

Volná místa (okres): 2 691

Nejvíc jich je v Kaplici: 517

A volných pracovních míst v okrese dál přibývá.Nejvíc volných míst, co krumlovský úřad práce (ÚP) pamatuje za dobu svého vzniku, evidoval v září.



Na 1785 nezaměstnaných (4,2 %) totiž připadá 2 691 volných pracovních míst, což je nejvíc od roku 1990, odkdy úřad práce funguje. „V Krumlově se na počtech volných míst odráží i velká sezónnost pracovních příležitostí. Obecně ale platí, že teď je od zaměstnavatelů skutečně rekordní poptávka,“ potvrdil Vladimír Brablec, ředitel odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP.



Za chybějící prodavačku například často zaskakuje vedoucí prodejny potravin na Latránu Renata Šturmová.



„Sehnat někoho pracovitého, to je problém,“ posteskla si. „Nahlásí se, ale pak čtyřikrát v týdnu nepřijde.“ Prodavačky podle ní mají docela slušné peníze, nezájem uchazečů si vysvětluje hlavně snadnou dostupností dávek pro dlouhodobě nezaměstnané. „Lidé mají často i exekuce, a tak dělají raději jen na dohodu nebo na černo, protože se smlouvou by přišli třeba o příspěvek na bydlení,“ vysvětluje.

Prodavačku shání už od června, spolupracuje i s ÚP, ale zatím marně. „Lidem se asi nevyplatí pracovat, měli by snížit dávky pro ty, co pracovat nechtějí, a zaměstnanci by měli dostat přidáno, to by naše problémy snad vyřešilo,“ dodává Renata Šturmová.



S obsazením volných míst je problém i v gastronomii. „Nápady, co s tím, mám, ale je třeba se tomu věnovat,“ přiblížil Václav Srnec, provozovatel restaurace v Jelence. „Mohli bychom sem například přilákat lidi z menších měst a vesnic, jako je Týn nad Vltavou, kde pracují často za minimální mzdu, nabídnout jim slušné peníze a poskytnout jim ubytování. To je ale na delší povídání,“ dodal.