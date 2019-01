České Budějovice – Nezvykle plynulý provoz, žádné čekání v dopravní zácpě. Takové překvapení přichystal řidičům včera ráno viadukt na Rudolfovské třídě. Právě v pondělí se po půl roce uzavírky tato stěžejní křižovatka znovu otevřela veškeré dopravě.

Pod viadukt opět smí veškerá doprava | Foto: Deník/ Václav Pancer

Problém ale nečekaně vyvstal úplně jinde. Řidiči uvízli v čtyřsetmetrové koloně na Vrbenské ulici, kde byl nově zapnutý semafor na křižovatce se Zanádražní komunikací.

„Takovou frontu jsem tady ještě nezažila, stálo se až za kolejemi vlečky. Hodně aut se přede mnou otočilo a jelo zpátky, tak jsem to udělala taky a vzala jsem to přes Vráto a po Rudolfovské, tam jsem projela snad bez zastavení," podivuje se Petra Bromová z Pohůrky, která tudy projížděla před osmou hodinou ranní.

„Visel jsem tam víc než deset minut," sdělil Deníku svou ranní zkušenost Kamil Houška z Dobré Vody. Podle něj způsobil komplikaci nově zapnutý semafor. „Pouštěl vždycky jenom asi tři auta. Zanádražka i malý viadukt byly prázdné. Kdyby nesvítil, jelo by se plynule," domnívá se řidič.

Podle firmy Swarco Traffic, která se ve městě stará o provoz světelné signalizace, byl problém v programu nastavení semaforu.

„Byly vytvořeny dva programy dopravního modelu. Ráno jsme vyhodnotili, že program nevyhovuje a teď jsme spustili záložní program, který by měl situaci optimalizovat," řekl včera odpoledne vedoucí jihočeské pobočky společnosti Swarco Traffic Radek Terber.

Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové, pod jejíž dikci doprava ve městě spadá, bude radnice situaci sledovat a zhruba po týdnu ji vyhodnotí. Pak zajistí případné úpravy. „Vždy po dopravní změně trvá minimálně týden, než se situace zlepší. Na druhou stranu kapacita křižovatek je daná a zůstala stejná jako před uzavírkou viaduktu," uvedla Popelová.

Viadukt byl uzavřen kvůli modernizaci železniční trati, kdy se v první etapě opravoval most a konstrukce pod kolejemi. Uzavírka nastane ještě jednou, a to od 1. dubna do 30. června 2013.