Neobvyklá dopravní nehoda se stala ve čtvrtek minulý týden u Bujanova na Kaplicku na jihu Čech. Řidiči tam do cesty vběhl vlk, jedna z nejvzácnějších šelem na našem území. Zraněné zvíře od nehody stačilo odběhnout, pak ale uhynulo, nedaleko Skoronic.

Vlk sražený na Kaplicku. | Foto: 1Telka z.s.

Fotografie mrtvého vlka v sobotu zveřejnila na svém facebookovém profilu 1. kaplická televize (1Telka). „Dostali jsme je od jednoho diváka, slíbili jsme ale, že jeho jméno zveřejňovat nebudeme, o publicitu nestojí,“ vysvětlil Luděk Plza z 1Telky z.s., který zjišťoval, jestli to je opravdu vlk a ne československý vlčák. „Pan Ambrož ze ZOO Dvorec řekl, že se stoprocentní jistotou to podle fotek říct nemůže, ale že na 99 procent to je čistý vlk.“