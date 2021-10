Na zjištění ze stavebně technického průzkumu z počátku roku muselo navázat vypracování statického posudku. „Po provedení řady sond do komunikace jej znalec dodá v následujících dnech,“ dodal s tím, že následně dojde k uzavření nejdříve mobilními zábranami zhruba do týdne, následně pevnými zábranami.

Po prvotních opravách se podchod opravdu zlidštil provedením řízeného graffiti. Vyhlášené záměry pronájmu však nevzbudily požadovanou odezvu. „Potkaly se s nulovým zájmem. Město také jednalo se Správou železnic o umístění úschovny kol v rámci rekonstrukce nádraží. Přes nadějný začátek nakonec oznámila, že nemůže investovat do cizího,“ přiblížil Tomáš Bouzek.

Jak potvrdil náměstek primátora pro majetek Tomáš Bouzek, důvody uzavření se týkají především bezpečnostního hlediska. Podchod měl být podle jeho slov ve správě obchodního domu deset let, od roku 2007 do roku 2027. „Městu se ale podařilo dohodnout na předčasném ukončení nájmu vzhledem k jeho tristnímu stavu,“ zmínil s tím, že Správa domů podchod převzala v loňském roce.

Nesvítí tu většina světel, člověk se tu v podvečer bojí projít. „Je to opravdu ostuda. Zavání to tu alkoholem a lidskými výkaly, všude je nepořádek, rozbité jsou výlohy i některé části stěn, včetně stropů a kanalizačních žlabů,“ popsala aktuální stav slečna, která tudy chodí na vlak.

Rozhodnutí samosprávy kvitují i občané. Eliška Kopecká stávající stav považuje za smutný až ostudný. „Moc se mi to líbilo, když studenti podchod vymalovali, dostal hned své kouzlo. Poslední dobou to jde opravdu z kopce, vandalové a bezdomovci si z něj udělali doupě,“ konstatovala s tím, že v prostorách navíc často nejde elektrický proud.

/ANKETA/ Kvůli špatnému stavu a neustálému vandalismu město České Budějovice uzavře podchod u autobusového a vlakového nádraží. Jeho technický stav už hraničí s bezpečností, a tak mají vstupu do podzemí během následujícího týdne zatarasit zábrany.

