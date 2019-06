O zvýšení bezpečnosti na křižovatkách na E 55 kolem města Velešín usilují radní už od roku 2003.

Až Ředitelství silnic a dálnic kývlo na úpravu křižovatky na vjezdu do města u osady Holkov.

Spolu s ní se má vybudovat podchod pod E55 mezi zahrádkami čili pod touto křižovatkou. A to především proto, aby tudy mohlo vést propojení mezi cyklostezkami Pomalšskou a připravovanou Povltavskou. „Máme radost, že jsme získali od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci na podchod, ale nemilým překvapením pro nás je, že jsme už ale nedostali dotaci na vybudování cyklostezky,“ říká starosta Velešína Petr Vágner. „Přitom ty dva projekty na sebe navazují.“

Ředitelství silnic a dálnic nyní ohledně křižovatky dohotovuje projektovou dokumentaci, pak bude usilovat o stavební řízení. „Vypadá to, že tak v březnu dubnu roku 2020 by ředitelství mohlo křižovatku začít stavět,“ říká Petr Vágner. „A my pak na ně navážeme se stavbou podchodu. Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele a znovu budeme žádat o dotaci na cyklostezku pod podchodem.“

Jde totiž o to, aby přechod cyklistů přes silnici E 55 byl bezpečný. Ten rovněž budou hodně využívat obyvatelé Velešína, dostanou se tudy v pohodě a bezpečně do zahrádkářské kolonie a na železniční zastávku, kde v současnosti staví i rychlíky či mezinárodní expres Linec – Praha. Komunikace pod podchodem bude zpevněna zámkovou dlažbou.

Křižovatka na prvním vjezdu do Velešína směrem od Budějovic by po úpravách měla dostat z tvaru písmene Y tvar písmene T. Na E 55 vzniknou odbočovací pruhy, ale šíře vozovky zůstane zachovaná. Úsek vozovky, který se pro vozidla uzavře, bude k dispozici pěším, kteří budou mířit do Holkova.