Nejprve se Martin Kuba, volební lídr ODS a kandidát na hejtmana, který dostal zdaleka nejvíc preferenčních hlasů (6122, druhá Ivana Stráská z ČSSD jich má 3 569 a lídr vítězného ANO 1760), dohodl s KDU-ČSL + TOP 09. Pak k jednání přizvali ČSSD a Jihočechy 2012 a výsledkem je podepsané memorandum o spolupráci.

Memorandum o vytvoření společné jihočeské koalice podepsali v úterý večer na krajském úřadě zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD a Jihočechů 2012. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

„Shodli jsme se, že kandidát na hejtmana by byl z ODS a že bych jím byl já. Kandidát na prvního náměstka by byl František Talíř z KDU-ČSL. Ne že by pro nás nepřicházeli v úvahu Piráti nebo STAN. Ale Piráti s námi vůbec nejednali, jen nám přišli oznámit, že s námi spolupracovat nechtějí. Nebyl prostor jednat. Jen nám přinesli oznámení, dokonce ho zveřejnili čtvrt hodiny předtím. Starostové a nezávislí byl subjekt, který vyvolával určité emoce u ostatních politických subjektů, které s ním seděly v koalici. Tam ne vždy fungovala osobní chemie. My jsme to respektovali. A tento půdorys tak, jak je postavený politicky, se nám zdá dobrý. A lidsky i pracovně bude schopný naplňovat to, co chceme, aby to byla stabilní pracovitá koalice,“ vysvětlil kandidát na hejtmana z řad občanských demokratů.