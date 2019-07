Černá v Pošumaví - V obci u lipenského jezera přivítali v sobotu prázdniny letní obecní slavností.

Prostor u autobusové zastávky v centru obce tak zaplnily stánky a stany, návštěvníky všeho věku bavily od odpoledne až do noci kapely, ale jako první přišly na řadu děti, kterým připravil Milan Mudroch hodinu a půl dlouhou show. Pak nastoupila na scénu Jihočeská Podhoranka, která má kořeny až ve druhé polovině 70. let. Oblíbená dechovka koncertuje po celé republice, vyhrává z rádií i hudebních nosičů a zkrátka dělá radost. Na Slavnostech obce Černá v Pošumaví hrála až do 20 hodin. Večer pak patřil muzice jiného žánru. Hráli legendární Parkáni. Před nimi vystoupila skupina Nixon Lads. Slavnosti pořádala obec.