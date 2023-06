/FOTO, VIDEO/ Bagry se zakusují do trávníku v Loučovicích či lesního porostu v okolí Čertovy stěny nad Vyšším Brodem a další a další metry Povltavské cyklostezky rychle přibývají. Podívejte se, jak stavba za první týdny pokročila.

Stavba Vltavské cyklostezky z Loučovic do Vyššího Brodu u Čertovy stěny. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Do konce roku by se stezka budovaná v rámci krajského projektu Vltavská cyklistická cesta měla rozrůst o téměř pět a půl kilometru. Trasa mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem bude díky ní bezpečnější a atraktivnější, hlavně pro rodiny s dětmi, a bude i v dosahu veřejné dopravy. Starosta Loučovic doplnil, že „jejich“ část cyklostezky povede také podél dvojice náhonů k bývalé Spirově elektrárně, která vznikla na přelomu 19. a 20. století a je považována za první velkou hydrocentrálu nejen v Čechách, ale i v celé rakousko-uherské monarchii. „Cyklostezka povede po zasypaném kanále, ten otevřený bychom chtěli obnovit a naplnit ho vodou, pokud se to povede. Kdyby se to stihlo příští rok, bylo by to krásné,“ doufá starosta.

Budovaná trasa je součástí 2. úseku Vltavské cyklostezky. Ten vede od hráze Lipna přes Loučovice, Vyšší Brod a Rožmberk nad Vltavou až do Českého Krumlova. Dlouhý je 43,1 km a vyjde na zhruba 352 milionů korun.



Stavba Vltavské cyklostezky z Loučovic do Vyššího Brodu u Čertovy stěny.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Nově budovaná cyklostezka bude daleko bezpečnější a takřka po celé trase kopíruje břeh Vltavy, takže cyklistům nabídne krásné pohledy do krajiny. Povede kolem bývalého náhonu k elektrárně na pravém břehu Vltavy a posléze po komunikaci od vodní elektrárny na nádrži Lipno II. k novému propojení až do Vyššího Brodu,“ popsal náměstek pro oblast dopravy Antonín Krák. Upozornil zároveň, že dosud vedla cyklostezka přes železniční přejezdy a byla kvůli poměrně velkému spádu a špatnému povrchu nebezpečná. K oblíbené Čertově stěně se navíc muselo zajíždět po frekventované silnici.

Krumlov počítá s cyklostezkou, která povede do Zlaté Koruny jen po břehu Vltavy

Celý projekt Vltavské cyklostezky by měl měřit celkem 189 kilometrů. Povede primárně podél řeky a nabídne milovníkům cyklistiky přírodní a historické klenoty jižních Čech. Při výletě od Lipna až do Týna nad Vltavou se mohou zastavit na českokrumlovském zámku, v klášteře ve Zlaté Koruně, v historickém centru Budějovic nebo na zámku v Hluboké. Pamatováno je také na snadnou dostupnost veřejné dopravy, tedy i železnice a cyklobusů.

Veškeré podrobnosti o projektu Vltavské cyklistické cesty mohou zájemci sledovat na krajských webových stránkách.