Za co tě zavřeli? Jel jsem z Krumlova do Budějc. Jihočeši se baví novými zákazy

První březen 2021 se zapíše do novodobých dějin koronavirové krize zlatým písmem. To tu ještě nebylo, přesun z okresu do okresu jen s potvrzením a na procházku pouze v katastru své obce či města. Uzávěra avizovaná na tři týdny značně zkomplikuje všem život, ale lidé to nevzdávají.

Od 1. března platí nová zpřísněná covidová opatření, se kterými souvisí i nemožnost cestovat mezi okresy. A národ se opět baví novými vtipy. | Foto: Zdroj facebook

Na zádech šnečí domeček, "zatím není žádný problém, ještě pořád je víc blbých než nakažených," parafrázuje situaci Louis de Funes. To jsou vtipy, jakými se od pondělí baví český národ. Tak si prohlížejte naši galerii a nezapomeňte na důležité společníky, a to úsměv a víru, že vše se v lepší obrátí. Zdroj: Deník