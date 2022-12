Jihočeši se rozloučili s Janem Komendou, muzikantem, který rozdával radost

Nejvyšší příčku si od našich čtenářů vysloužil článek o Janu Komenda, nejstarším, do posledních chvil hrajícím legendárním heligonkáři z kapely Voraři, který v únoru přešel přes duchový most. Jan Komenda by letos v prosinci dovršil rovnou stovku svého požehnaného věku. Všichni, kdo mu přišli dát sbohem, se ani do krumlovské obřadní síně nevešli, a tak smuteční řeč i písničky a muziku Jana Komendy poslouchali venku. Více ZDE: